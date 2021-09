PERS VOELT ZICH NIET WELKOM BIJ BUITENLANDSE MISSIE NEDERLAND

President Chandrikapersad Santokhi brengt van 5 tot en met 12 september, een werkbezoek aan Nederland. De regeringsleider reist met een delegatie bestaande uit vier ministers van zijn kabinet: minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Armand Achaibersing van Financiën en Planning, Kenneth Amoksi van Justitie en Politie en Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij die al in Nederland vertoeft, zal zich aldaar voegen bij de delegatie. Volgens een persbericht van de CDS, zullen de bewindslieden breedvoerige deliberaties hebben met hun Nederlandse counterparts. Dit is voor Suriname een zeer positieve ontwikkeling, waardoor wij uitgebreid op de hoogte blijven van de activiteiten en ontwikkelingen in die periode. Helaas zullen wij het moeten doen met rapportages van de CDS en de Nederlandse media, omdat de lokale mediavertegenwoordigers alleen mee kunnen reizen met de Surinaamse delegatie, als zij zelf bereid zijn voor alle kosten op te draaien. Dit liet de regering onlangs weten in een uitnodiging aan de media. Waarbij er ook meegedeeld werd, dat de presidentiële delegatie in Den Haag zal verblijven, en de pers zoveel als mogelijk binnen deze stad haar verblijf in orde moet maken. Ook de kosten van USD 75 voor een PCR-test van niet ouder dan 72 uur, moeten de journalisten zelf betalen en voor het afnemen van een Antigeen sneltest op de Johan Adolf Pengel International Airport, zijn de kosten beraamd op SRD 400, ook voor eigen rekening. Daarnaast wordt ook nog vereist, dat de leden van de pers volledig gevaccineerd zijn. Het enige dat de regering wel zal regelen voor haar eigen verslaggevers is transport van en naar de activiteiten alwaar de president aanwezig zal zijn. Keerpunt heeft er begrip voor, dat de regering een bezuinigingsbeleid voert ten aanzien van dienstreizen enz., maar wij vragen ons wel af, waarom alles wel wordt betaald voor de mensen van de CDS, die fungeren als propagandisten van de staat, maar onafhankelijke persvertegenwoordigers moeten maar zien hoe ze de financiën bij elkaar krijgen, om vervolgens een week lang keihard te moeten werken om verslag te kunnen doen van dit bezoek. De Surinaamse media hebben al geruime tijd te maken met alle tegenslagen met betrekking tot de wisselkoers en de verslechterde economische situatie. Ze hebben het enorm moeilijk om het hoofd boven water te houden en zullen deze extra kosten niet gemakkelijk kunnen maken en dus gewoon thuis blijven. De journalisten die Keerpunt heeft gesproken, zijn van mening, dat dit geen manier is om de pers zich welkom te laten voelen op een reis, die enorm veel energie vereist als verslaggever en daarbij ook nog verwachten dat zij alles zelf bekostigen.