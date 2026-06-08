‘Phone Ring’ nieuwe single van Zorgoe

De veelbelovende Surinaams-Nederlandse rapper Zorgoe, artiestennaam van Darnell Zorg, heeft zijn nieuwe single ‘Phone Ring[ uitgebracht. De track is een mix van dancehall, bubblin en persoonlijke teksten, met thema’s als loyaliteit, liefde, ambitie, doorzettingsvermogen en er zijn voor de mensen die belangrijk voor je zijn.

Volgens de artiest draait de song om het koesteren van degene van wie je houdt. “In elke song stop ik tijd en liefde. De boodschap is dat je degene die je liefhebt moet koesteren en alles doet om diegene blij te maken’’, benadrukt hij.

‘Phone Ring’ is geïnspireerd op een ouder nummer van een neef en een kennis van Zorgoe. Hij besloot het concept nieuw leven in te blazen door er zijn eigen draai aan te geven. De song beschrijft een herkenbaar moment: onderweg zijn in de auto terwijl je geliefde belt en je handsfree opneemt. Zinnen als ‘You can call me’ en ‘I stay on your side forever’, onderstrepen trouw en steun binnen een relatie, terwijl ‘We came from the bottom, but we going up’ verwijst naar persoonlijke groei en vooruitgang.

De artiest, geboren in Nederland uit Surinaamse ouders, voelde al op jonge leeftijd een sterke band met muziek. Hoewel hij begon met trap en drill, heeft hij de afgelopen jaren zijn eigen stijl ontwikkeld binnen dancehall en bubblin. Inmiddels werkt hij al zes jaar aan zijn muzikale carrière. Zijn ambitie reikt verder dan alleen muziek maken. Zorgoe wil mensen een goed gevoel geven met zijn songs en tegelijkertijd meer bekendheid opbouwen in Suriname. Naast zijn werk als artiest runt hij ook zijn eigen opnamestudio, Blind By Jewels Studios. Daar ligt de focus niet alleen op het opnemen van muziek, maar ook op creativiteit, talentontwikkeling en het begeleiden van artiesten via workshops en studiosessies.