Veira verdachte in onderzoek oneigenlijk verkregen wapenbadges

Een gerechtelijk vooronderzoek onder leiding van de rechter-commissaris is in volle gang, waarbij Danielle Veira, ex-hoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), als verdachte is aangemerkt. De redactie van De West heeft uit betrouwbare bron vernomen, dat in de periode dat Veira de leiding had over het DNV, er wapenbadges van DNV aan burgers zijn verstrekt om wapens te kunnen dragen. Naar verluidt, wordt in het kader naar het voormelde, een onderzoek verricht door het Openbaar Ministerie (OM) of deze burgers op oneigenlijke wijze wapenbadges hebben verkregen. Het OM onderzoekt tevens of deze burgers aan de ex-directeur van DNV een bedrag zouden hebben betaald om aan wapenbadges te komen, om op zo een manier op een ‘legale’ wijze wapendrager te kunnen zijn. Uit verklaringen van de burgers is voorts gebleken, dat zij de normale procedure hebben gevolgd om hiervoor in aanmerking te komen. Zij ontkennen enige betaling aan Veira te hebben verstrekt. Verder hebben zij verklaard, dat zij de rol van informant vervulden van DNV en daarbij informatie verschaften over onveilige situaties. Er zijn inmiddels personen uit Nickerie verhoord en in Paramaribo zijn ook een aantal personen opgeroepen voor verhoor in het kader van dit onderzoek. Naar verluidt, hebben inmiddels verschillende personen die reeds zijn opgeroepen, inmiddels hun wapens ingeleverd bij DNV.

Zaak Cairo

In de zaak van Rodney Cairo is de ex-directeur DNV ook aangemerkt als verdachte. Cairo werd in april van het vorige jaar bij een inval in zijn woning aan de Zirkoonstraat, door vier in het zwart geklede gemaskerde en zwaarbewapende mannen, hard aangepakt en enkele uren gegijzeld. Enkele bezittingen van Cairo werden door het viertal afhandig gemaakt.

Cairo werd mishandeld en het was kennelijk de bedoeling, hem te ontvoeren. Deze actie zou zijn uitgevoerd in opdracht van het DNV, waar Veira de directeur van was. Veira werd in december van het vorige jaar al gehoord in deze zaak. Velen verkeerden in de veronderstelling dat deze zaak zou worden geseponeerd, maar dat is niet zo. Het onderzoek duurt voort. De rechter-commissaris in strafzaken, is op 12 januari 2021 ook gestart met het gerechtelijk vooronderzoek in de strafzaak Rodney Cairo. Daarmee in verband is de laatstgenoemde als getuige opgeroepen de waarheid af te leggen tegen onder anderen de verdachten Veira, Danielle Reana Karin en Midema, Imro. De twee worden ervan verdacht de volgende strafbare feiten te hebben gepleegd:

-Gijzeling; uitlokking/medeplegen gijzeling: (artikel 342a:342a jo 72 Wetboek van Strafrecht)

-Medeplichtigheid gijzeling: (artikel 342a jo 73 Wetboek van Strafrecht)

-Poging uitlokking/poging medeplegen gijzeling (artikel 342 a jo 72 jo 70 Wetboek van Strafrecht)

-Opzettelijke vrijheidsberoving: uitlokking/medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving (artikel 342:342 jo 72 Wetboek van Strafrecht)

-Poging uitlokking/poging medeplegen opzettelijk vrijheidsberoving (artikel 342 jo 72 jo 70 Wetboek van Strafrecht)

-Diefstal met geweldpleging: uitlokking/medeplegen diefstal met geweldpleging (artikel 372; 372 jo 72 Wetboek van Strafrecht)

-Medeplichtigheid diefstal met geweldpleging; (artikel 372jo 73 Wetboek van Strafrecht)