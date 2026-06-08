Ramona Guptar neemt afscheid van ABC TV

Na twintig jaar werkzaam te zijn geweest als televisiepresentatrice bij ABC Televisie, heeft Ramona Guptar besloten een punt achter haar tv-carrière te zetten. Haar laatste werkdag was op 28 mei, toen zij voor het laatst het programma ‘Switch’ presenteerde.

“Ik heb zoveel gedaan in die twintig jaar. Van programmaoverzicht tot Bloemetje van de Week, Spel TV, Switch en dan ook nog presentaties en flitsen voor de Avondvierdaagse Wandelmars, North Sea Jazz en de KLM Marathon op Curaçao. Met tv-presentaties is het mooi geweest na twintig jaar”, vertelt Guptar.

In de afgelopen twee decennia groeide zij uit tot een bekend gezicht op de Surinaamse televisie. Naast haar werkzaamheden bij ABC presenteerde zij ook Surifesta Radio op Radio 10.

Guptar is daarnaast medeoprichter van 18+ Media Suriname en staat ook bekend als ondernemer. Sinds 2015 runt zij La Rocka Piercings & More, een piercingshop die zij opende, nadat zij in 2014 in Nederland tweemaal een opleiding tot professioneel piercer volgde. De ene opleiding richtte zich meer op theorie, terwijl de andere juist meer praktijkervaring bood.

In 2021 keerde zij terug naar Nederland om certificeringen te behalen voor Fibroblast Plasma-behandelingen. Daarmee breidde zij haar onderneming uit met diverse beautybehandelingen, waaronder huidverstrakking, het verminderen van rimpels en het verwijderen van wratten.