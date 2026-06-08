Suriname Fashion Council brengt mode-industrie in kaart via enquête

De Suriname Fashion Council (SFC) i.o., is gestart met een enquête om een beter beeld te krijgen van de structuur van de mode-industrie in Suriname. Met het onderzoek wil de organisatie inzicht krijgen in de mensen, processen, uitdagingen en kansen binnen de sector.

“Het gaat hier niet alleen om mode in theorie, maar om hoe mode daadwerkelijk wordt gemaakt. Van ontwerpers die de visie creëren, tot de ateliers, patroonmakers, materiaalleveranciers, technici en professionals die het tot leven brengen. Als je in de mode werkt, vooral als ontwerper of in de productie, is jouw ervaring essentieel. Deze enquête gaat over jouw realiteit, jouw uitdagingen en jouw kansen”, schrijft de SFC op Facebook.

De organisatie roept iedereen die actief is in de modebranche op, deel te nemen. De resultaten moeten bijdragen aan het ontwikkelen van een sterker en beter functionerend mode-ecosysteem in Suriname. De enquête sluit op 16 juni 2026. De drijvende krachten achter de Suriname Fashion Council is het internationaal bekende Surinaamse topmodel Sharda Moïra John, beter bekend als SuperSharda. Zij blies vorig jaar, na een langere pauze, haar modellencarrière nieuw leven in tijdens het mode- en kunstevenement Nicaragua Diseña in Nicaragua.

Voor SuperSharda is modelleren meer dan alleen een beroep. Zij beschouwt het als een kunstvorm en een creatieve uitlaatklep die haar vreugde, vrijheid en zingeving biedt. Naast haar werk als model is zij ook ondernemer en cultureel ambassadeur. “Ik ben de brug tussen internationale creatievelingen en Suriname”, meent ze.