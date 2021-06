Bij tal van supermarkten en andere levensmiddelenzaken, kunnen klanten niet betalen met een pinpas. Zij worden door winkeliers voorgehouden, dat de POS-apparaten waarmee digitaal betaald kan worden, defect zijn geraakt of dat het betalingssysteem is uitgevallen. Terwijl weer anderen helemaal niet over een POS-machine beschikken. Het publiek klaagt ook over de pinautomaten die snel leegraken en niet op tijd worden aangevuld. En daar wordt de klant dan steeds weer de dupe van. Het interbancaire netwerk dat enige tijd uitgevallen was door een elektriciteitsstoring bij het datacenter, is intussen weer in werking. Hierdoor waren gasttransacties op ATM’s en POS-apparaten, niet mogelijk. Wel kon gebruik worden gemaakt van ATM’s en POS-apparaten van de eigen bank. Nu is het interbancair verkeer weer mogelijk. Het betalen met een pinpas gaat steeds moeilijker, omdat veel winkeliers ook liever cash vragen. Veel winkeliers accepteren geen pinpas, vooral de kleine detailhandelaren. Ze zeggen vaak dat hun pinmachines niet optimaal werken, terwijl zij in feite hun eigen belangen voorop stellen, want ze willen liever cash geld. Keerpunt is van mening, dat het nog steeds veiliger is om te betalen met je pinpas. De kans is dan zeer klein, dat het COVID-19-virus zich verspreidt via oppervlakten. Zo voorkomt u ook handcontact met de kassamedewerker en wordt verdere verspreiding van het virus tegengegaan. De COVID-19-pandemie heeft een goede rol gespeeld bij de toename van contactloos betalen. Veel mensen die sinds de pandemie minder vaak cash zijn gaan betalen, doen dit een halfjaar na de uitbraak van de COVID-19-pandemie nog steeds. Het is nu van eminent belang dat om de verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen, je zoveel mogelijk moet betalen met je pinpas. Veilig betalen staat voorop, zowel bij contant betalen als bij pintransacties. De overheid in het bijzonder, zal de winkeliers moeten oproepen om contactloos pinnen te stimuleren en ook te betalen met je mobiel. Winkeliers zouden hun klanten vriendelijker kunnen verzoeken, om handcontact te vermijden, als ze toch ervoor kiezen contant te betalen. Leg het geld op de balie van de kassamedewerker, zodat die het gelijk kan ontsmetten. Het is een makkelijke, eenvoudige maatregel die noch winkeliers, noch klanten geld óf moeite kost. Hiermee vertalen we ‘geen handen schudden’ op een praktische, proportionele manier naar de winkelvloer toe.