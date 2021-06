Suriname en zijn samenleving worden al decennia achtereen benadeeld door personen die er een gewoonte van maken, handelingen te plegen die in strijd met de wet zijn en die handelingen kunnen fraude, malversaties en onderhandse gunningen inhouden, en ook het op grote schaal omzeilen van de vigerende comptabele regels. Er worden tal van foefjes bedacht om zaken zo te doen verlopen dat een persoon en de aan hem ondergeschikt gestelden, er financieel beter van worden. Bij de Vreemdelingendienst hebben we in de loop der jaren kunnen registreren hoe er met verblijfsvergunningen werd en nog steeds wordt gerommeld en dat bepaalde mensen met grote bevoegdheden voor de verlening van de vergunningen, er slapend rijk van zijn geworden en er nog steeds wel bij varen. Maar er wordt ook nog steeds van alles bedacht om tussen de mazen van de wet door te kunnen glippen en zo de gemeenschap alsnog te kunnen benadelen c.q. te bestelen. Het is op bepaalde ministeries zo, dat zaken vlotter kunnen worden geregeld als er maar weer eens een keertje een tyuku wordt betaald en tegenwoordig het liefst in vreemde valuta. Zo is het bekend dat in het verleden, visvergunningen tegen forse betalingen in vreemde valuta over de toonbank gingen en een hoge ambtenaar er zelfs een sport van maakte die te verstrekken, natuurlijk tegen een bepaalde genoegdoening. Op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GB, tot voor kort nog aangeduid met Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, hebben zich de afgelopen jaren en zeker niet de laatste tien, vreselijke zaken voorgedaan waarbij enkelen, honderden hectare toegewezen kregen en anderen niet eens voor een bouwkavel in aanmerking konden komen. Natuurlijk speelde het nepotisme hier een grote rol bij en konden bepaalde politici en partijloyalisten goud geld aan tyuku’s opstrijken. Ook bij het verlenen van concessies via het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, NH, zijn er de afgelopen tien jaar verwerpelijke dingen gebeurd en is het nog steeds een groot probleem de concessieverleningen aan derden te publiceren. Hiermede zal dan ook gelijk duidelijk worden wie in aanmerking is gekomen voor honderden hectare grond en waarom het daarom zo moeilijk is het grondenrechtenvraagstuk snel en voorgoed uit de wereld te helpen. De inheemsen en Marrons zullen zich een hoedje schrikken, wanneer bekend is dat bepaalde concessies tot in de achtertuin van hun dorp zijn verleend aan vriendjes, familieleden en partijloyalisten. Angstvallig wordt daarom tot nog toe dit vraagstuk op de lange baan geschoven van de corrupte belangen van bepaalde stedelingen en zelfs van een lid van een tribale gemeenschap, zal dan gelijk blootgelegd worden. Breek Keerpunt a.u.b. de bek niet open, want wij hebben een heel goed idee, wie allemaal voor de verkaveling van een groot deel van dit land hebben gezorgd en er zelf van geprofiteerd. Maar als we het hebben over de benadeling van dit volk en zijn belastingpenningen, hoeven we het niet louter te hebben over de verdeling van kavels, percelen, concessies en visvergunningen, maar ook over zaken die in het geniep plaatsvinden binnen onze kuststreek en wel binnen het ambtelijke. Neem nou de achteruitgang van het Nationaal Leger in de afgelopen tien jaar, waarbij de grootste gewapende macht deels werd misbruikt als bewakingsbedrijf van objecten binnen de private sector en wel tegen een forse vergoeding in harde valuta, waarbij een groot deel belandde in de zakken van die gast op Defensie en van die andere meneer K. in de Memre Buku Kazerne. Ook binnen het Directoraat Nationale Veiligheid, werd er flink meegewerkt aan handelingen die niets te maken hadden met het gebruikelijke militaire werk. Ook werd al in een heel pril stadium na het vertrek van de kolonel Gillard, besloten een groot deel van het zogenaamd afgeschreven zwaar materieel van deze macht onderhands te verkwanselen. Voertuigen die met een kleine onderhoudsfinanciering nog jaren dienst zouden kunnen doen, werden weggedaan. Er moesten maar nieuwe voertuigen komen, waarbij er sprake was van de gebruikelijke overfacturering. Ook daar werd dan door lieden binnen defensie, de nodige commissie opgestreken. Was tijdens Wijdenbosch toch ook zo met de levering van militair materieel dat voorgefinancierd werd door de Spaanse banken Santander en Banco de Bilbao. Vliegtuigen van het type Casas werden gekocht en boten van fiberglass die helemaal geen effectieve zware bewapening konden dragen. Alleen onbruikbare spullen moesten worden aangeschaft, want er moest een nyang gemaakt worden en wel voor 44 miljoen dollar aan leningen die later door governor Telting werden afgelost. En ook tussen 2010 en 2020 kon die meneer op Defensie die zich als generaal wenste voor te doen, zoveel mogelijk materieel afstoten aan vriendjes en paarse partijloyalisten. Voor andere investeringen van het Nationaal Leger, NL, bleef er zo weinig mogelijk ruimte over. Wel wist deze meneer uit zijn eigen magazijnen zoveel mogelijk goederen aan NL te leveren om er zelf beter van te worden. De schade aan het NL is nu niet te overzien en overal in de grootste gewapende macht heerst er gebrek aan van alles, en dat was zeker niet zo toen er in 2011 werd overgedragen aan de paarse kliek. En toch gaan er momenteel geruchten dat er pogingen worden ondernomen om wederom tot een onderhandse verkoop van spullen van het NL over te gaan en dat er sprake zou zijn van omzeiling van een tender en dat kan zeker niet meer getolereerd worden. Het zou hier gaan om opgeslagen koperen hulzen van het NL. Keerpunt vindt dat de procureur-generaal en of het Openbaar Ministerie, hiervan op de hoogte dient te worden gebracht en bij een eventuele verkoop, betrokken dient te zijn. Hopelijk gaat het om een gerucht, maar Keerpunt gaat ervan uit, dat waar er rook is, vuur daar deel van is. Binnen het KPS is het al jaren zo, dat bijvoorbeeld politievoertuigen worden afgeschreven die met een kleine ingreep nog geruime tijd bruikbaar zijn. Maar door het niet tijdig beschikbaar stellen van financiën voor de aanschaf van onderdelen, blijven voertuigen maanden en soms zelfs jaren staan, waarna er wordt besloten de wagens te veilen. Gewoon kapitaalverlies op grote schaal. Wat ook vaker is voorgekomen, is dat onderdelen van nog goede voertuigen worden gestolen op het emplacement van de politie aan de Basitostraat, om zo het beoogde voertuig uit de roulatie te halen, in de hoop dat het op een veiling voor een klein bedrag kan worden overgenomen door een lid van dit korps. En zo worden er steeds nieuwe auto’s gekocht en de staat op een vreselijke wijze door zijn eigen ambtenaren aanhoudend getild. Het is daarom de hoogste tijd dat de strijd tegen deze vormen van ernstige benadeling van de overheid en natuurlijk van de gehele gemeenschap, wordt aangebonden. Doen we wederom niets, dan zal er voor dit land in de komende decennia maar een heel geringe vooruitgang zijn.