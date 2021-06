Een vaccin beschermt het individu en als er voldoende mensen gevaccineerd zijn, zal de groepsimmuniteit ook de personen beschermen die niet gevaccineerd kunnen of mogen worden, zoals mensen met een ernstige allergische voorgeschiedenis op vaccins. Studies wijzen op een verminderde virale lading bij gevaccineerden wanneer ze met COVID-19 in aanraking komen. Ben je gevaccineerd en kom je met het virus in contact, dan ben je niet alleen zelf beter beschermd, maar zal ook je virale lading lager zijn, dan wanneer je niet gevaccineerd bent. Dat betekent dat je minder snel andere mensen kan besmetten. Je laten vaccineren voorkomt dat je COVID-19 (opnieuw) krijgt. Want ook als je eerder al besmet bent geweest, kun je wederom besmet raken en ernstig ziek worden. Het zal daarom ook geen vreemde ontwikkeling zijn als overheden het bij wet zal vaststellen, dat vaccineren verplicht is vanwege het belang van de groepsimmuniteit. Want door je te laten vaccineren zorg je ervoor, dat jij bepaalde besmettelijke ziekten niet gaat verspreiden in je onmiddellijke omgeving, want wanneer je ziek wordt, kan je ook je kinderen, kleinkinderen, (groot)ouders of vrienden besmetten. We moeten daarbij niet vergeten, dat wij niet naar sommige landen kunnen reizen als wij geen gele koorts prik hebben gehad en zo zal het covid-vaccin langzaam maar zeker worden doorgevoerd. En het verplicht stellen van vaccinaties is geen nieuw fenomeen, want ook kleine kinderen worden niet toegelaten in het onderwijssysteem als zij niet volledig zijn gevaccineerd. De achterliggende gedachte is dat een kind dat niet gevaccineerd is, een groot gevaar vormt voor andere vatbare groepen die nog niet in de gelegenheid zijn gesteld om alle vaccins te krijgen. Om maar een voorbeeld te geven van pokken, die de enige infectieziekte is die wereldwijd is uitgeroeid en voor polio is het bijna zover. Ook polio komt al enkele jaren minder voor. De Wereldgezondheidsorganisatie tracht met haar vaccinatieplan ook mazelen en rubella (rode hond) uit te roeien. Dit is duidelijk te zien bij de vaccinaties die worden toegediend bij kleine kinderen. Daarnaast zijn er genoeg andere virussen en bacteriën in omloop en die kunnen iedereen besmetten die er niet immuun tegen is. Kortom, zolang een ziekte nog ergens in de wereld voorkomt, blijft vaccinatie nodig voor de mens. Vooral in deze tijden, waarin mensen de wereld rond reizen en ziektekiemen zich razendsnel kunnen verspreiden.