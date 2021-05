De regering maakte gisteren bekend, dat de dispensatiebrieven van het Kabinet van de President, geldig zijn tot en met 31 mei 2021. Het verlengen van de dispensatie voor individuen is alleen mogelijk indien de betrokkene over een volledig vaccinatiebewijs beschikt.

Zonder vaccinatiebewijs is het volgens de regering, niet mogelijk in aanmerking te komen voor verlenging. Veel mensen waren onaangenaam verrast door deze mededeling. De regering heeft al die tijd mensen opgeroepen om zich te vaccineren en steeds gesteld, dat vaccineren een vrijwillige keus is. Er was ook een grote ophef ontstaan toen de directie van een van de grote bedrijven in Suriname in een circulaire aan haar medewerkers meedeelde, dat zij zich moesten laten vaccineren. Indien zij dat zouden nalaten, zou het bedrijf geen verlofdagen toekennen of bij besmetting met COVID-19, de kosten dekken. Niet alleen de minister van Volksgezondheid, maar ook het ministerie van Arbeid, zei toen dat het verboden was voor werkgevers om hun werknemers te verplichten zich te laten vaccineren. Nu doet de regering precies hetzelfde, want er is geen nadere uitleg gegeven over waarom mensen die hun dispensatie willen verlengen, zich moeten vaccineren. Hiermee komt de regering aan de vrije wil van burgers om zich te laten vaccineren. Dit geeft indirect ook aan, dat de regering geen geloof heeft in haar eigen vaccinatiecampagne om burgers over te halen, zich te laten vaccineren. Immers, als je van plan bent voor diverse zaken een vaccinatiebewijs verplicht te stellen, hoef je geen moeite te doen om mensen over te halen. Vermeldenswaard is dat de president enkele weken terug reeds zei dat het hebben van een vaccinatiebewijs, zal behoren tot het nieuwe normaal. Volgens hem zal het misschien zelfs zo zijn, dat men een vaccinatiebewijs nodig zal hebben voor het betreden van een winkel, zich in te schrijven bij een sportvereniging en om te reizen. Natuurlijk kennen we de bekende gele koorts vaccinatie om te reizen, maar COVID-19 is een nieuw virus waar wetenschappers nog niet alles van weten. Het is daarom niet juist dat de regering in dit stadium, haar burgers verplicht om zich te laten vaccineren. Vooral niet door te stellen dat zij geen dispensatie kunnen krijgen zonder vaccinatiebewijs. Straks mag niemand op straat zonder een vaccinatiebewijs. Laat de burgers zelf hun keuze maken.