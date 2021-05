Keerpunt heeft in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met enkele medisch specialisten die nauw betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne. Zij stelden, dat de overheid zich blijft focussen op mensen boven de 40 en 60 met comorbiditeiten, terwijl er ook heel veel jonge mensen zijn die zich wél willen vaccineren. Volgens hen is dit geen juiste aanpak van het vraagstuk. De specialisten zijn van mening, dat de eerstvolgende groepen die op de prioriteitenlijst voor vaccinatie moeten komen, mensen moeten zijn die een beroep uitoefenen waarbij zij dagelijks in contact komen met veel personen, zoals taxi- en buschauffeurs, horecamedewerkers, ambtenaren en ook de overige contactberoepen zoals kappers, sportinstructeurs en schoonheidsspecialisten. De specialisten stelden wel, ervan op de hoogte te zijn dat de overheid de vaccinatiecampagne wil opvoeren door die open te gooien voor jongeren. Helaas kan dat nog niet, omdat wij tot nu toe niet voldoende vaccins hebben voor de groep beneden de 40 jaar. Naar verluidt, zal dat pas gebeuren als wij een veel grotere bezending aan vaccins ontvangen. Gelukkig mogen we volgens berichten uit Nederland, binnenkort 700 duizend vaccins vanuit Nederland tegemoet zien, want het vaccinatieprogramma in ons land loopt momenteel vertraging op vanwege verschillende factoren die voor stagnatie zorgen.

Volgens onze minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, speelt naast de huidige voorraad van het AstraZeneca-vaccin, ook de beschikbaarheid wereldwijd een rol. “Wij werken momenteel alleen met WHO approved vaccins, daarbij is het aantal covid-besmettingen per dag, een behoorlijk zorgpunt voor het ministerie. Ook blijkt dat veel Surinamers niet bereid zijn zich te laten vaccineren, omdat zij zich focussen op alle negatieve berichtgeving”, aldus Ramadhin. Naar verluidt, is de grootste boosdoener de negatieve berichtgeving die ertoe heeft geleid, dat minder mensen zich willen vaccineren tegen COVID-19. Dagelijks worden de verschillende priklocaties voorzien van doses vaccins die zij moeten toedienen aan mensen die geregistreerd staan op een lijst van het BOG. Helaas komen niet altijd alle mensen opdagen die op de voormelde lijst staan en dan zit de locatie met een overtollige voorraad.

Wereldwijd zijn er al meer dan 3 miljoen sterfgevallen als gevolg van COVID-19. Alleen al in de afgelopen maanden registreerden de Amerika’s al meer dan 1,5 miljoen nieuwe covid-gevallen en bijna 40.000 doden. “Dit moet al genoeg reden zijn, dat we nog meer moeten doen om elkaar te beschermen, omdat dit virus een bedreiging blijft vormen in elke hoek en in elke gemeenschap in ons land.

Daarbij zullen de covid-vaccins kunnen helpen om de kans op ziekenhuisopnames te verminderen. Hoewel je na het vaccin niet onmiddellijk beschermd bent, omdat ons lichaam tijd nodig heeft om immuniteit tegen het virus op te bouwen nadat we zijn gevaccineerd, zijn de voordelen van een covid-vaccin veel groter dan de nadelen. Een covid-positief persoon heeft 16,5 procent meer kans op trombose, terwijl iemand die reeds is gevaccineerd, een kans heeft van 0,0004 procent. Dat zet dat je wel aan het denken. Het feit is nu, dat de mensheid de impact pas zal zien, als meer mensen gevaccineerd zijn.

We moeten niet vergeten, dat er wereldwijd nog niet voor eenieder een vaccin beschikbaar is en dat er met de beperkte doses die op dit moment voor ons beschikbaar zijn, het redden van levens, de prioriteit zou moeten zijn. Het stoppen van de overdracht van deze ziekte vereist aanvullende maatregelen die zijn geïmplementeerd door middel van verschillende protocollen”, aldus een specialist betrokken bij de vaccinatiecampagne.