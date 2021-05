Het accepteren van een covid-vaccin is tot op heden een vrije keus gebleven, maar naar wij vernemen, willen verschillende werkgevers hun werknemers verplichten zich te vaccineren. De reden hiertoe is de bescherming van andere vatbare collegae en ook om de risico’s te vermijden die kunnen ontstaan wanneer een personeelslid besmet is geraakt of in aanraking is gekomen met een persoon die covid-positief is. Gezien bedrijven al enorme financiële klappen hebben geïncasseerd door de covid-pandemie, is het ook heel vervelend tegenover de andere werknemers als hun taken worden verzwaard, omdat een andere werker thuis zit door een covid-besmetting. Nu er een covid-vaccin is en de gelegenheid wordt geboden om mensen met onderliggende aandoeningen en 60-plussers te vaccineren, lijkt het Keerpunt redelijk, dat een deel van het personeel de bereidheid toont zichzelf en anderen te beschermen. Wat Keerpunt niet kan bevatten, is dat men gewoon pertinent weigert zich te laten vaccineren, wanneer de voordelen van het vaccin groter zijn dan ernstig ziek worden door COVID-19. Om maar een simpel voorbeeld te geven, er zijn mensen die van heel dichtbij werden geconfronteerd met COVID-19 en toch nog weigeren zich te laten vaccineren. Je vraagt je dan zeker af wat er precies speelt, want de voordelen spreken voor zich. Dus wat is er aan de hand? Wij denken dat men zich teveel richt op ‘fake news’ en de negatieve berichtgeving. Keerpunt blijft daarom van mening, dat de covid-vaccinatiecampagne alleen maar vooruitgang zal boeken, als de overheid de werkgevers alvast adviseert om hun personeel te laten vaccineren.