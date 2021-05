Geruchten gaan momenteel dat elke parlementariër een laptop met bijbehorende laptoptas zou hebben ontvangen met een waarde van maar liefst 900 euro. Dit zou een investering zijn van de regering. Nu rijst de vraag, waarom geen enkele volksvertegenwoordiger een woord daarover heeft gerept. Zogenaamd opkomen voor het volk via de media en meehelpen aan de verdere verbrassing van gelden in alle stilte. Zijn dit de mensen die het zogenaamd met het volk menen? Dit terwijl honderden kinderen op zoek zijn naar de financieringsmogelijkheden voor het kopen van een laptop. Dus deze studenten willen ervoor betalen, maar de middelen daartoe zijn er niet. Echter worden er volgens de geruchten, wel middelen vrijgemaakt voor een parlementariër die maandelijks meer dan genoeg verdient om er zelf één aan te schaffen. Het moet niet gekker worden in dit land. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Terwijl de huidige regering flink afgaf op de vorige, doen zij volgens geruchten, precies hetzelfde. Dit terwijl het volk de torenhoge koersen niet meer kan bijbenen. Bovendien zou er duidelijk sprake zijn van bevoordeling van een bepaalde ondernemer. Waarom moet er zo een dure laptop aangeschaft worden? En indien het zou gaan om een donatie, waarom niet aan een kindertehuis? We kennen het bekende spreekwoord: ‘Voor iets hoort iets’. Dan moeten we nagaan, wat er allemaal nog verwacht wordt voor deze donatie en wie er allemaal achter staan. Vooral in een periode waarin bedrijven nauwelijks uitkomen, en dan toch nog bereid en in staat zijn zulke grote donaties te doen. Is men niet bezig met witwaspraktijken en zijn de parlementariërs hier ook debet aan? Dat zijn allemaal zaken welke onderzocht moeten worden. Tegenwoordig is namelijk niets meer gratis.