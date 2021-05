Gisteren is de samenleving wederom geconfronteerd met een brandstofverhoging. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft de benzineprijzen opnieuw aangepast. Volgens EZ heeft deze prijsverhoging te maken met de unificatiekoers ten opzichte van vreemde valuta en de fluctuerende wereldmarktprijs voor brandstof. Zo is het tarief voor een liter ongelode benzine zonder additieven, bij Rubis (Roy Boedhoe) van SRD 11,98 naar SRD 12,79 is gestegen. Het tarief voor een liter diesel bedraagt nu SRD 11,97. Terwijl het tarief bij SOL voor een liter ongelode benzine van 11,98 naar SRD 12,41 ging. Voor ongelode benzine met additieven, zal SRD 15,59 moeten worden neergeteld. De dieselprijs betreft SRD 11,33. GOw2 hanteert voor een liter ongelode benzine zonder additieven SRD 11,93 en voor een liter diesel SRD 11,31. De prijs van brandstof wordt nu vastgesteld op maximaal SRD 16,30 voor de US-dollar. Volgens de regering, verdient zij niets op de governmenttake, maar subsidieert zij juist SRD 3 per liter om de prijs nog onder controle te houden.