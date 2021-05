De regering heeft recentelijk via sociale media meegedeeld, onder de indruk te zijn van de prestaties van het nationaal voetbalelftal dat het goed doet op weg naar de WK-kwalificatiewedstrijden. In 2018 heeft de FIFA-president, Gianni Infantino, een bezoek gebracht aan Suriname. Volgens Infantino, zou Suriname een nieuw voetbalstadion moeten bouwen, anders zouden er in de toekomst geen interlandwedstrijden meer gespeeld mogen worden in Suriname. Het André Kamperveen Stadion voldoet volgens de FIFA-president, al jaren niet meer aan de gestelde FIFA-eisen en qua bouw is het dus een allang achterhaald stadion. Om internationaal op voetbalgebied te kunnen participeren, zou Suriname haast moeten maken met de bouw van een nieuw voetbalstadion. Keerpunt is het met de FIFA-president eens. Intussen zijn wij 3 jaar verder. Als wij door de Rattan Oemrawsingstraat rijden, zien wij dat het André Kamperveen Stadion, aan de buitenkant helemaal verwaarloosd is. Doordat de zinkplaten los zitten, is men bang om daar langs te rijden of te lopen. Behalve dat de zinkplaten los zitten, moeten de muren schoongemaakt worden en opnieuw geschilderd. Keerpunt is er zeker van, dat op veel plekken de muren zelfs besmeurd zijn met urine. Ook heeft Keerpunt geregistreerd, dat aan de ander kant van het stadion, heel wat vuil wordt gedumpt. Door alleen langs te rijden, is het duidelijk, dat het stadion nog nauwelijks gebruikt wordt. Het is echter ook een verlieslatend geheel. Dit terwijl de jeugd moeite doet Suriname verder op de wereldkaart te plaatsen, wordt er geen aandacht besteed aan een renovatie. Ook is het schandalig om dit stadion in deze staat aan buitenlanders te wijzen. Als de regering nou zo trots is op het Surinaams voetbalelftal, dan zal zij zeker ook ‘trots’ zijn, dat zij het stadion in deze staat laat. Het is wel jammer dat er nauwelijks aandacht aan dit stadion wordt geschonken. Als men niet in staat is het stadion op te knappen, dan kan er desnoods een beroep op het bedrijfsleven gedaan worden om bij het herstel te assisteren. Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken kan ook helpen door sponsoren te zoeken. Een goed sportstadion voorzien van de nodige faciliteiten, kan in belangrijke mate ertoe bijdragen dat de sport in ons land verder ontwikkeld kan worden.