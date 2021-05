De discussie die ontstaan is inzake het grote aantal illegale Haïtianen dat ons land als transitoland gebruikt, heeft inmiddels voor een enorme ophef gezorgd. De Franse ambassadeur, zijne excellentie Antoine Joly, heeft kort geleden de bezorgdheid van de Franse regering uitgesproken over sterke aanwijzingen die bestaan, dat illegale Haïtianen in Suriname nog steeds proberen de grens tussen Suriname en Frans-Guyana over te steken. De ambassadeur bevestigde, dat een groot aantal Haïtiaanse asielzoekers de afgelopen maanden in grote groepen, proberen de gemeenschappelijke grens tussen Suriname en Frans-Guyana over te steken. Ook Guyana heeft vorige jaar gemerkt, dat Haïtianen in grote getalen op een legale manier, het land binnenstromen. Volgens de Guyanese media, komen de Haïtianen via hun luchthaven binnen en wijken vervolgens uit naar Brazilië of zoeken de backtrack-route naar Suriname op, om vervolgens via Paramaribo en Albina in Frans-Guyana te belanden. Haïtianen kwamen al voor de covid-pandemie op een toeristenvisum of -kaart massaal naar Suriname en zijn buurlanden, maar zeker meer dan de helft meldde zich daarna niet meer aan op de luchthaven voor de retourvlucht richting Haïti. Tot de vorige week reisden er nog honderden Haïtianen (economische vluchtelingen, want dat zijn het) richting ons land en volgens de controledienst in Frans-Guyana, kwamen er bijvoorbeeld Haïtianen op 8 april opdagen met schijnbaar vervalste PCR-tests: alle gepresenteerde tests waren op hetzelfde moment door dezelfde arts afgegeven en presenteerden de Haïtianen cq. asielzoekers identieke documenten. Al deze Haïtiaanse asielzoekers waren op 29 maart per vliegtuig in Suriname gearriveerd. Deze mensen werden bijvoorbeeld naar een hotel gebracht voor het ondergaan van hun quarantaineperiode, maar bleven slechts één nacht in het hotel, omdat de quarantainefaciliteit van onze overheid slecht werd bewaakt. Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld, maar naar verluidt, zijn er meer rapporten over dit onderwerp van de Frans-Guyanese autoriteiten aan onze autoriteiten overhandigd. Gezien de vluchten Paramaribo- Haïti momenteel zijn stopgezet en de controle bij de grenzen is opgeschroefd, vertoeft er een grote groep van enkele honderden Haïtianen. Deze zogenaamde asielzoekers zullen er alles aan doen om de grens richting Frans-Guyana te paseren. Keerpunt heeft ook vernomen, dat deze asielzoekers sinds begin deze week zich in kleine groepen richting Albina verplaatsen en aldaar de mogelijkheden zoeken om alsnog de oversteek te maken. Het is te verwachten dat de Fransen ze opwachten om ze conform hun regels af te handelen.