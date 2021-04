Bij de verkiezingen van mei 2020, behaalde dit heerschap en politieke opportunist, maar 95 stemmen en werd daardoor uit het hoogste college van staat gekegeld. Hoe kon het dat a Hindoestani pikin, zoveel stemmen had gehaald en nu minister kon worden? Het antwoord op deze vraag is heel gemakkelijk: het electoraat heeft door zijn stemgedrag laten zien dat het walgde van het opportunisme en het verraad aan een groot deel van de werkende klasse, door in zee te gaan met de eens zo verachte en zwaar bekritiseerde politieke vijand. Maar mister 95 votes die zijn eigen glazen heeft ingegooid en binnen zijn eigen gelederen momenteel te maken heeft met een grote splijtzwam, spartelt in het woelige water van zijn eigen organisatie en probeert niet te verzuipen. Mister 95 weet heel goed dat zijn ster aan het verbleken is, maar wenst daar geen genoegen mee te nemen en denkt ondanks zijn seniorenburgerschap, nog een comeback te maken. De tijd dringt voor mister 95 en hij weet ook dat hij in de politieke arena nooit echt iets heeft voorgesteld en dat de enige afnemende achterban uit de werkende klasse bestaat. Dus daar klampt mister 95 zich aan vast, door zaken te beloven en te willen afdwingen van het nieuwe staatsbestuur. Maar mister 95, waar was u in de afgelopen 5 jaar en wel de periode tussen 2015 en 2020? Had u toen ook zoveel aandacht voor de noden van de achterban en de tanende sociaal-maatschappelijke en financiële positie? Samen optrekken met de rest van de werkende klasse om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen, was er toen niet bij. In die periode was het zeker niet kies de grote baas tegen de haren in te strijken. Om de zaak rustig te houden en de achterban te belazeren in het voordeel van de baas en zijn kornuiten, mocht hij toch zijn zetel innemen op de zo jaren achtereen begeerde positie. Maar voor wat hoort wat en de jaren dringen, dus gaan we voor de laatste grote onderneming en wel in opdracht van de grote baas. Mister 95 is nu en vermoedelijk onder grote druk van zijn baas en niet van de achterban, bezig aan zijn onrustscenario. Meer geld en wel in de vorm van twk afdwingen, wetende dat de werkgever platzak is en zeker niet aan zijn absurde eisen kan voldoen. Waarom kwam mister 95 niet met zijn rigoureuze eisen in de periode 2015-2020, terwijl hij zo knus op zijn zetel in het hoogste college van staat zat en hij wist dat dezelfde bende die hij zo trouw diende, doende was het land kaal te stelen? Wij weten allemaal wat het huidige draaiboek van mister 95 inhoudt en wie daar allemaal achter zitten. Heeft niets met nog niet betaalde penningen te maken, maar zeker wel met het destabiliseren van ‘s lands bestuur en het op straat brengen van ontevreden werkers. Mister 95, u dient te weten dat politiek opportunisme uiteindelijk altijd wordt afgestraft. Mister 95 is door de kiezers uitgekotst, zijn zwalkende houding ingegeven door puur opportunisme, wordt door hen niet gewaardeerd. Ook zijn aangekondigde ultimatum is niet meer dan een wanhoopsdaad en zal hem geen voordeel opleveren. De Surinaamse mens is niet achterlijk of dom en heeft heel goed in de gaten, wat er is gebeurd in de afgelopen 10 jaar en wie daar voordeel aan gehad heeft en wie nu te maken heeft met groot nadeel en armoede. Mister 95 had tussen 2015 en 2020, zijn eisen op tafel kunnen leggen ten voordele van de mensen die hij zogenaamd wenste te vertegenwoordigen en hun belangen behartigen. Toen deed hij zeer onvoldoende en nu dat de kas leeg is, komt hij leuteren. Laten we maar zien welke onverstandigen nog bereid zijn achter mister 95 aan te lopen. Belangen behartigen is één, misbruiken nog altijd twee.