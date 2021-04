Keerpunt vraagt zich al geruime tijd af, waarom mensen zich eigenlijk moeten laten vaccineren als we maar tijdelijk beschermd zijn tegen het COVID-19-virus. Wat wel logisch lijkt, is dat je door het vaccin het immuunsysteem versterkt tegen het gevreesde virus en misschien/hopelijk ook weerstand ontwikkelt tegen de varianten. Wij vragen ons wel af, op basis van welk initiatief de regering heeft gekozen voor het covid-vaccin van AstraZeneca. Of is het gewoon, omdat de eerste ladingen werden gedoneerd door India? Want naar onze mening, is de overheid ervan op de hoogte, dat er meerdere vaccins beschikbaar zijn en worden toegepast. Waarom bekijken we niet naar meerder opties, buiten de goedgekeurde vaccins van de WHO om? Hoe betrouwbaar is de WHO in deze strijd tegen COVID-19, want we weten inmiddels dat de WHO voordat ze bekend maakte dat we in een pandemie waren beland, eigenlijk achter de feiten aanholde. De WHO heeft vorig jaar in de eerste vier maanden van de pandemie, ontkend dat het COVID-19-virus daadwerkelijk dodelijk was, om vervolgens begin maart 2020, COVID-19 uit te roepen tot een pandemie. De besmettingscijfers waren inmiddels bekend in de verschillende landen. Nu, een jaar later, zijn er verschillende soorten coronavaccins ontwikkeld en elke soort probeert het immuunsysteem op te wekken. Er zijn eiwit-gebaseerde vaccins (Sanofi-GSK), Vectorvaccins (AstraZeneca en Janssen Pharmaceutica) en mRNA-vaccins (Pfizer-BioNTech en Moderna). Volgens deskundigen moet er niet alleen gefocust worden op de door COVAX geschonken vaccins, want zelfs op dit moment is er nog geen data met betrekking tot het langetermijneffect van deze vaccins, waardoor het zeer belangrijk is om mensen ook voor te lichten over gezonde voeding en preventie. Keerpunt is van mening, dat de bevolking een keuze zou moeten hebben in het gehele vaccinatieproces. We vinden het niet gepast, dat wanneer je alles bij elkaar zou optellen, je je afvraagt waarom je akkoord moet gaan met AstraZeneca. We zouden tenminste een keuze moeten hebben voor het type vaccin. De overheid kan wel zeggen, dat zij gebruik maakt van een WHO goedgekeurd vaccin, maar we moeten niet vergeten, dat de WHO ook zwaar politiek geladen is. Naar verluidt, kunnen de grote farmaceutische bedrijven, machtig lobbyen bij de WHO, waardoor hun product heel duur wordt afgezet, terwijl een soortgelijk vaccin uit een ander land, veel goedkoper kan zijn. Medici zijn van mening, dat vaccins van andere landen, die niet goedgekeurd zijn door de WHO, ook kunnen voldoen, maar vanwege politieke invloeden, zullen die nooit door de WHO worden geaccepteerd. We krijgen dan snel de indruk van een maffia-cultuur, want daar komt het weer op neer: AstraZeneca of niets! Moeten wij nu dus de conclusie trekken, dat als wij weigeren om AstraZeneca te accepteren, dat wij dan helemaal geen kans maken op een ander type vaccin?