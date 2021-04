Wij zijn geen medici natuurlijk, maar hebben wel vastgesteld, dat het AstraZeneca-vaccin bij personen in bepaalde landen, averechts werkt. In Noorwegen en Denemarken bijvoorbeeld, meldden zich onlangs zes mensen, die een paar dagen na toediening van het AstraZeneca-vaccin last kregen van trombose en een tekort aan bloedplaatjes. Cruciaal is nog steeds de vraag, of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór de vaccinatie. Sowieso heeft elk vaccin bijwerkingen. Ze zijn niet zeldzaam, maar zijn niet schadelijk. En alles ligt nu voor wat betreft AstraZeneca onder een vergrootglas, dus je moet dit wel in perspectief zien. Waarom gebeurt dit niet bij de vaccins van Pfizer en of Moderna? Over de veiligheid van vaccins mag geen enkele twijfel bestaan. Keerpunt vindt het daarom van groot belang, dat indien, ook in ons land er meldingen zijn inzake bijwerkingen, die wel goed onderzocht moeten worden. We moeten het zekere voor het onzekere nemen. De vaccinatiebereidheid in Suriname is heel hoog, maar wij merken dat mensen toch twijfelachtig waren en hier een aanleiding in zien zich toch maar niet te laten vaccineren. Het is voor ons moeilijk aan te nemen, dat de overheid ons wil doen geloven, dat het AstraZeneca-vaccin geen gebreken heeft, terwijl andere landen stoppen met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin. De regering dient te allen tijde, eerlijk en oprecht te blijven tegenover het volk en ons niet het gevoel te doen krijgen, dat we proefkonijnen zijn. De bestaande bezorgdheid over het vaccin moet serieus genomen worden. Wij moeten het niet zover laten komen dat onze gezondheidszorgfaciliteiten die al met de bekende problemen kampen, straks ook nog te maken krijgen met personen met ernstige bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin. Keerpunt adviseert mensen daarom, direct contact op te nemen met een arts, als ze na een prik met het AstraZeneca-vaccin ziek worden, met daarbij onverwachte of onbekende klachten of blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid.