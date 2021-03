Een gemak waarover velen in Suriname thans beschikken, is een pinpas van de bank. Het gebruik van een pinpas is niet meer weg te denken in de Surinaamse samenleving. Van de Automatic Teller Machine (ATM), maken velen bijna elke week gebruik. De bekende geldautomaten bieden 24-uur per dag betaalgemak aan iedereen die behoefte heeft aan een snelle geldopname of storting. Ook hebben rekeninghouders de mogelijkheid om gebruik te maken van geldautomaten van een andere bankinstelling, waardoor zij niet genoodzaakt zijn naar een plaatselijke ATM te gaan. Maar geldautomaten staan slechtst op bepaalde plekken, tevens is het een feit, dat er niet voldoende ATM’s zijn. Recentelijk heeft de regering bekendgemaakt, een ieder te willen voorzien van een bankrekening. Hierdoor zal elke rekeninghouder dan voorzien worden van een pinpas. De reden dat de regering dit wil bereiken, is niet om cash betalingen volledig uit te schakelen, maar omdat zij meer wil laten gireren. Als iemand een bankrekening heeft, zal het geld elektronisch worden verplaatst. Op meerdere locaties zijn ATM’s in gebruik genomen, zodat de rekeninghouder dicht bij huis, gebruik kan maken van zijn pinpas. Maar hoe wil de regering giraal geldverkeer succesvol realiseren, als de geldautomaten grotendeels buiten werking zijn? Het niet op tijd bevoorraden van de geldautomaten door de verschillende banken, zorgt ook voor veel ongerief bij cliënten. Vooral wanneer het eind van de maand is, moet men langdurig rondrijden om een werkende ATM te vinden. Het is dan ook vaak zo, dat de meeste ATM ‘out of service’ zijn. Wij vragen ons dan ook af, of de banken geen melding ontvangen, dat hun ATM bijna aan het leegraken is of dat die al leeg is, waardoor zij deze tenminste voor het einde van de maand goed en voldoende vullen. Men verspilt dan niet zomaar zijn of haar benzine om naar een ATM te rijden, die ‘out of service’ is. Behalve dat men benzine verliest, raakt men ook veel tijd kwijt. De halve stad rondrijden om een werkende ATM te vinden, maakt mensen boos. Het is vervelend, dat een bepaald en goed bewoond ressort voorzien is van maar van twee ATM’s. Deze zijn dan ook nog ver van elkaar verwijderd, waardoor men grote afstanden moet afleggen. Meestal wil men ook bij de ATM pinnen van zijn of haar bank, omdat de extra kosten van een andere bank, veel bedragen. Ook komt het voor, dat geldautomaten het niet doen, waardoor men je genoodzaakt is te pinnen bij een ATM van een andere bank. Men moet echter begrijpen, dat wanneer een automaat niet functioneert en de bank het defect op bijvoorbeeld Facebook vermeldt, dat niet eenieder op de hoogte is van het defect, omdat niet eenieder sociale media volgt. Een ander probleem dat zich bij bepaalde geldautomaten voordoet, is de omgeving waarin de machine is geplaatst, die er heel onhygiënisch uitziet. Bepaalde vuilnistonnen nabij gepositioneerd zitten vol, daarenboven hangt er een penetrante urinegeur. Keerpunt vraagt de banken daarom de rekeninghouders een genoegen te doen, de automaten op tijd te bevoorraad en ook ervoor te zorgen dat de omgeving van hun betaalmachine netjes en schoon blijft, want zo kan het echt niet doorgaan.