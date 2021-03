De Caricom-regio is nu een van de hotspots wereldwijd voor olie- en gasactiviteiten, waarbij de meeste boringen plaatsvinden in Guyana en Suriname. Gecombineerd zullen ze in 2021 ten minste negen booreilanden hebben. De Bahama’s hebben één langverwachte exploratiebron die momenteel gaande is. Grenada en Jamaica denken ook na over toekomstige booractiviteiten.

Guyana: In 2021 op zijn hoogtepunt. Exxon zal zes boorschepen exploiteren in Guyana, die tegelijkertijd ontdekkingen onderzoeken, taxeren en ontwikkelingsputten boren om de Liza Phase 2- en Payara-velden te bereiken. De productie is momenteel 120.000 vaten per dag van Liza Phase 1; Fase 2 zal 220.000 bopd (2022) toevoegen en Payara zal nog eens 220.000 (2024) toevoegen. Na deze velden uit het Stabroek-blok, komen er nog zeker vijftien velden meer in productie. De verkenning is net begonnen in de andere twee blokken van Exxon, Kaieteur en Canje. Tullow en Repsol hebben in 2019 zware olie-ontdekkingen gedaan (Orinduik en Kanuku Blocks), en hun toekomstige boorplannen moeten nog worden aangekondigd. CGX heeft ook de toezegging om ten minste één put in hun Corentyne Block te boren, maar dit is de afgelopen jaren verschillende keren uitgesteld.

Suriname: Heeft in 2021 vijf exploratieputten op een rij laten boren, die stuk voor stuk aangekondigd zijn als ontdekkingen van koolwaterstoffen. Vier gingen naar Apache en één naar Petronas. Total heeft het beheer van Apache’s Block 58 overgenomen en heeft al twee boorplatforms getekend om in 2021 te boren. Tullow begon eind januari met het boren van een diepwaterput in blok 47. Petronas zal waarschijnlijk opnieuw boren in blok 52 in 2021/2022 na analyse van de recente put resultaten en nieuw verworven 3D seismisch onderzoek. Shell heeft de Surinaamse blokken (42 en 45) van Kosmos verworven en het boren staat gepland voor 2022. De exploratieboringen voor blokken van Exxon, Equinor en Cairn moeten nog beginnen. Verder heeft Staatsolie een biedronde geopend voor ondiepwaterblokken.

En hoe zit het met T&T?

Gemiddeld voor 2020: Productie olie + condensaat: 56.000 vaten per dag Aardgasproductie: 3,1 bcf / d Bron: MEEI T&T is een volwassen producent met meer dan honderd jaar ervaring in het vak. Onze geologie is buitengewoon complex, in tegenstelling tot de passieve margestortingen die nu voor de kust van Guyana en Suriname worden aangetroffen. Diepwaterexploratie bij T&T is daarom zeer riskant en de kans op succes is nog steeds laag.

Onze producerende velden bevinden zich in verschillende stadia van volwassenheid en vele vereisen grote kapitaalinvesteringen om de productie te verbeteren of gewoon in stand te houden. Het olieverhaal blijft grimmig, aangezien de meeste bekende olievoorraden bij Heritage liggen, die nog geen tastbare plannen heeft om de olieproductie zinvol te verhogen. Het land blijft echter een grote gasproducent en er zijn verschillende ontwikkelingsprojecten gaande om de nieuwe gasvoorziening te verzekeren.