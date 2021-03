Mr. Roy Baidjnath-Panday, procureur-generaal (PG) bij het Hof van Justitie, gaat binnenkort met pensioen. De magistraat heeft decennialang zijn krachten gegeven aan dit voorname vervolgingsinstituut en de laatste jaren als procureur-generaal, de hoogste functie op het Openbaar Ministerie bekleed. Baidjnath Panday heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal daarom binnenkort afzwaaien. Het zou ons niet vreemd voorkomen als de PG in een andere hoedanigheid, Suriname nog enige tijd zal dienen. Baidjnath Panday heeft vooral de afgelopen jaren laten zien dat er bij hem geen uitzonderingen werden gemaakt als een persoon in strafrechtelijke zin over de schreef was gegaan en stelde zonder aarzeling de vervolging in, indien daar voldoende aanleiding voor was. Ofschoon er ook vanuit de politieke hoek tal van verwijten en beschuldigingen richting de PG werden gedaan, bleef de man onverschrokken zijn werkzaamheden naar eer en geweten voortzetten. Maar ook deze ambtenaar beseft, dat er een moment zal komen dat zijn carrière binnen de vervolging een eind zal zien. Wat Keerpunt nu het meest intrigeert, is wie de hoge positie van procureur-generaal zal mogen en kunnen invullen, zonder dat er sprake zal kunnen zijn van de benoeming van een niet kundige op strafrechtelijk gebied, een politiek manipulatieve figuur en dus niet onafhankelijk in zijn of haar handelen, een oneerlijk gebleken element. Het Openbaar Ministerie dient geen enkele bevlekking te ondergaan en dient zelfs onder de huidige omstandigheden, rein te blijven. Onder geen beding moeten we terug gaan naar een situatie zoals we die na de coup van 1980 hebben meegemaakt, waarbij een discutabele benoeming plaatsvond van een manipulatief element dat naar de pijpen van de zogenaamde revolutionairen danste. Het Openbaar Ministerie mag onder geen beding in handen komen van een PG die de andere kant zal opkijken indien zich ernstige strafbare feiten manifesteren, al zou het betekenen dat zeer hooggeplaatsten daar deel vanuit maken. Daar maakt Keerpunt en nog zovelen onder ons, zich ernstige zorgen over, gezien de invloed die de zware misdaad al binnen Justitie tracht te verstevigen. Breek Keerpunt de bek hierbij a.u.b. niet open. Keerpunt weet ook dat bepaalde lieden met een zeer bedenkelijke reputatie, alle zeilen zullen bijzetten om de invulling van deze functie naar hun hand te zetten. Indien ze dat lukt, krijgt de rechtsstaat een onbeschrijfelijke deuk te verwerken en zal de misdaad in zijn verhevigde vorm verder wortel kunnen schieten. De klassenjustitie zal dan zeker zegevieren en velen die de afgelopen tien jaar dit land op grandioze wijze hebben bestolen, straffeloos houden. Keerpunt beschikt over informatie dat bepaalde lieden een ex-minister uit het Kabinet Bouterse II, naar voren wensen te schuiven als nieuwe PG. De man heeft geen historie op het Openbaar Ministerie en zou naar verluidt, een zeer beperkt vermogen hebben als het om strafzaken, hun behandeling en afhandeling gaat. Ook zou de man handelingen bij een groot bedrijf hebben gepleegd, die op zijn zachtst als bedenkelijk kunnen worden gekwalificeerd. De man zou wel als loyalist van een regeringspartij kunnen worden gezien en daarmede wordt de onafhankelijkheid van deze figuur gelijk ter discussie gesteld. Het is ons ook bekend dat de Amerikaanse regering via haar ambassade hier, aan de Surinaamse autoriteiten heeft laten weten, dat zij het kantoor van de Drugs Enforcement Administration, DEA, ten spoedigste in Suriname wil hervestigen en dat dit kantoor zeker niet onder de paraplu van het Korps Politie Suriname, KPS, zal moeten functioneren. De Amerikaanse regering staat erop dat bij een terugkeer van de DEA, er gewerkt zal moeten worden met het Openbaar Ministerie, OM. De Amerikaanse regering gaat er vermoedelijk vanuit dat het Openbaar Ministerie nog niet zo geïnfecteerd c.q. geïnfiltreerd is door de grensoverschrijdende criminaliteit dan het Korps Politie Suriname. Als we nu een nieuwe PG aanwijzen en benoemen, moet die zeker niet horizontaal het Openbaar Ministerie ‘binnenvliegen’, omdat dat zeker de infiltratie van de criminaliteit zal inhouden. Als men het OM als enige nog niet bedorven instituut wenst te behouden, ondanks de enorme druk vanuit de criminele hoek, dient er naar onze mening, een voordracht vanuit het OM zelf te komen. Er zijn daar voldoende capabele juristen gespecialiseerd in strafzaken en alles dat samenhangt met de vervolging. De regering en in het bijzonder de president, dienen te weten dat het buitenland ons op de voet volgt en kijkt wat wij doen in het kader van drugsbestrijding en witwassen. Als wij ons NRA-onderzoek hebben afgerond en hierdoor ervoor moeten zorgen dat wij goed compliant zijn en blijven, kunnen wij geen handelingen plegen die de verdenking op dit land alleen maar zal doen toenemen, wanneer we een totaal verkeerd element op het OM in de functie van procureur-generaal positioneren. Deze regering mag nimmer ervan uitgaan, dat duistere en criminele handelingen onopgemerkt zullen blijven, niet hier en zeker niet in het buitenland. Er gebeuren rare dingen in dit land en niet alle huisgenoten in het kabinet rijden een schone schaats en dat heeft men zowel in Den Haag, Washington, en bij de respectieve EU-lidstaten, al nauwkeurig in de gaten. We zijn daarom zeer benieuwd wat voor beslissing de regering zal nemen met betrekking tot de hernieuwde vestiging van de DEA in dit land.