Een deel van de reizigers dat de afgelopen weken van Nederland naar Suriname vloog, is deels niet in quarantaine gegaan. Dit meldde minister Amar Ramdhin, van Volksgezondheid, deze week aan de Nederlandse autoriteiten. Passagiers zijn hier makkelijk onderuit gekomen. Voor de controle boekten ze een hotel, dat ze na de controle op Zanderij annuleerden om vervolgens door te reizen naar hun eigenlijke verblijfplaats, zonder daarbij hun contactgegevens achter te laten. Heel jammer dat het zo is gelopen, juist nu het aantal coronagevallen in Suriname is teruggebracht naar 60. Het besluit om de vluchten te reduceren viel bij velen niet in goede aarde, maar is genomen naar aanleiding van de explosieve toename van de coronagevallen in Nederland. Op een tweede golf vanuit Nederland, zit niemand hier te wachten. Suriname kondigt acute en verscherpte maatregelen aan die ons moeten beschermen. Wij hebben geen reizigers nodig die bewust of onbewust, een gevaar gaan vormen voor ons. Waarom doen Nederlanders toch zo enorm moeilijk over de mondkapjes? Toeristen die de quarantainemaatregelen niet respecteren, moeten het land niet binnenkomen. Suriname zal nog strengere regels moeten toepassen voor deze bezoekers uit Nederland.

De bewaking op Zanderij zal eventueel ook opgevoerd moeten worden. Arriverende passagiers dienen verplicht te worden een negatief testresultaat en een reservering voor een quarantaineplek te tonen.

De regels dienen door iedereen nageleefd te worden, en ook de controle vanuit de Surinaamse overheid opgevoerd.

Desondanks blijft Keerpunt van mening, dat de regering de vluchten uit Nederland per direct moet stopzetten, omdat het aantal besmettingen in Nederland vreselijk en op een verontrustende manier aan het toenemen is en wij mogen nimmer de dupe daarvan worden.