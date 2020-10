Een ruzie binnen de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), heeft geleid tot een splitsing van de vakbeweging in twee groepen. De ene partij sympathiseert met Michel Miskin, secretaris-generaal van de CLO die de voorzittershamer opeist en de andere partij ondersteunt Ronald Hooghart, de huidige voorzitter van de CLO. De vakbeweging is grootste vakcentrale waarbij verschillende lidbonden met meer dan 30.000 ambtenaren zijn aangesloten. Tussen Hooghart en Miskin die het collectief CLO leidt, is er al geruime tijd onenigheid over wie rechtmatig namens de CLO praat en wie niet. Hooghart is voor verschillende zaken voor de rechter gesleept. Volgens Hooghart, is Miskin geen secretaris-generaal van de CLO. Na de wisseling van de politieke wacht, zijn de spanningen zo hoog opgelopen dat beiden niet meer met elkaar door één deur kunnen. Wij zullen ons niet verdiepen in de ruzie tussen de twee partijen. Maar wij weten wel dat deze splitsing in de CLO, niemand ten goede komt. Vooral de ambtenaren niet. Met de vorige regering was een loonsverhoging overeengekomen die de nieuwe regering moet zien uit te voeren. Het probleem is dat de regering geen overeenkomst kan bereiken als beide partijen tegenover elkaar staan. Waarmee Hooghart akkoord gaat, wordt resoluut afgewezen door Miskin en omgekeerd. De regering kan zo geen goede besluiten nemen in het voordeel van de ambtenaren. Beide partijen vechten voor de loonsverhoging van de ambtenaren, maar op deze manier komt er niets uit de bus. Bovendien zijn de lidbonden die aangesloten zijn bij de CLO, ook in twee fronten verdeeld, namelijk een deel dat Miskin ondersteunt en een deel dat Hooghart ondersteunt. Wij weten niet wat Miskin en Hooghart willen doen, maar de regering heeft genoeg problemen waar zij een oplossing voor moet zoeken. De regering zou alle onderhandelingen moeten stoppen totdat partijen een overeenkomst bereiken over wie de nieuwe voorzitter wordt en wie namens de CLO mag praten.