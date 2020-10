De regering Santokhi heeft op basis van de huidige cijfers die vastgelegd zijn door onze gezondheidsautoriteiten en betrekkingen hebben op de strijd die gevoerd wordt tegen de verdere besmetting met het COVID-19 coronavirus en zijn beteugeling binnen onze gemeenschap, gemeend een kleine versoepeling in de door haar afgekondigde maatregelen toe te passen. Het uitgaansverbod c.q. de avondklok, is met een uurtje verruimd van 21.00 uur naar 22.00 uur en loopt om 05.00 uur in de ochtend af. Verder blijven de reeds vigerende maatregelen in deze strijd tegen het niet ongevaarlijke COVID-19 virus, van kracht. Het is toe te juichen dat de regering Santokhi niet te hard van stapel loopt bij het versoepelen van de maatregelen en voor een stapsgewijze aanpak heeft gekozen. Het vermoeden bestaat dat de regering Santokhi heel goed de buitenlandse ontwikkelingen volgt en in het bijzonder Nederland, ons voormalige moederland, waar de zaak behoorlijk uit de hand aan het lopen is met duizenden nieuwe positieve besmettingen van het COVID-19 virus op dagbasis. Het afgelopen weekend keken de Nederlandse gezondheidsautoriteiten en natuurlijk ook het kabinet Rutte, aan tegen maar liefst 10.211 nieuwe positieve besmettingen. Men is tot het besef gekomen in Nederland, dat men veel te lang zaken niet hard heeft aangepakt en de versoepeling veel te snel heeft toegestaan. Wat natuurlijk ook speelt, is dat een groot deel van de Nederlanders zich onhebbelijk heeft opgesteld op momenten dat de overheid maatregelen wilde doen gelden. Protesten die niet zelden een gewelddadig karakter hadden, werden georganiseerd om het kabinet Rutte in haar COVID-19 bestrijdingsbeleid te dwarsbomen. Nu zit men in Nederland met de gebakken peren en lopen de besmetting met een sneltreinvaart op en denkt het Kabinet Rutte zelfs over het instellen van een totale lockdown. De enige reden dat het kabinet daartoe nog niet heeft besloten, heeft te maken met de enorme economische schade die een dergelijke drastische maatregel zal veroorzaken. De zaak blijft zeer verontrustend en de komende dagen zal blijken of een totale lockdown, nodig is of niet. In Spanje heeft de regering besloten voor bepaalde zwaar besmette clusters, de noodtoestand af te kondigen. In Italië is men ook bezig met drastische maatregelen, omdat ook daar de zaak weer flink uit de hand is gelopen. De Verenigde Staten van Amerika spannen nog steeds de kroon als het om het aantal coronavirusbesmettingen gaat. Na dit land volgen India en Brazilië. Dat corona nog lang niet voorbij is, blijkt wel uit de berichten in de internationale media. Uit de Verenigde Staten, VS, komen hoopgevende berichten over een vaccin dat goed schijnt te helpen, vooral bij jonge mensen en kinderen. Topfiguren binnen de Amerikaanse gezondheidssector hebben inmiddels gewaarschuwd voor te veel optimisme voor wat betreft een goed werkend vaccin en zijn massale beschikbaarheid op zeer korte termijn. De vooruitzichten op het voorhanden krijgen en hebben van een vaccin binnen enkele maanden zijn zeker nog niet goed, aldus eerlijke specialisten in de VS op het gebied van de COVID-19 bestrijding.

Ook in Europa en andere delen van de wereld, tracht men het enthousiasme van een vaccin op zeer korte termijn te temperen. Men praat in de VS thans over een mogelijkheid tot massa-immunisatie tegen COVID-19 pas in de tweede helft van 2021. Degenen die de zaak op de voet volgen, zijn daarom tot het besef gekomen, dat wij als land zeker tot bijna eind 2021 zullen moeten blijven wachten op beschikbare en goed werkende vaccins en dat het vooral noodzakelijk zal zijn dat wij niet in zee gaan met landen die wel een vaccin aanbieden, maar dat het niet totaal en goed is uitgetest tot in de derde fase. De Surinaamse regering dient daarom de gemeenschap te blijven beschermen tegen dit gevaarlijke virus door niet te snel de maatregelen te versoepelen of verwijderen, want de importbesmettingen kunnen nog altijd op grote schaal plaatsvinden, vooral nu we de vluchten van met name uit Nederland, weer tweewekelijks toestaan. We dienen daarom zeer voorzichtig en alert te blijven en zeker niet te gaan verslappen, want de consequenties kunnen niet te overzien zijn.