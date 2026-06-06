Suriname zet gas centraal in offshore strategie

Suriname positioneert zich steeds nadrukkelijker als een aantrekkelijke bestemming voor investeringen in de offshore olie- en gassector. Volgens de minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, beschikt het land over een unieke combinatie van lage productiekosten, een geringe CO₂-uitstoot en hoogwaardige olie- en gasvoorraden, waardoor het concurrerend kan blijven binnen de Latijns-Amerikaanse energiesector.

In een interview met Platts, onderdeel van S&P Global Commodity Insights, verklaarde Brunings tijdens de Arpel Energy Conference in Buenos Aires, Argentinië, dat Suriname drie belangrijke troeven heeft om investeerders aan te trekken. Naast de relatief lage winningskosten van minder dan USD 20 per vat, wees hij op de lage koolstofintensiteit van de toekomstige productie en de kwaliteit van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen.

Volgens de minister biedt de opbouw van een volledig nieuwe offshore industrie belangrijke voordelen. Nieuwe infrastructuur, moderne productieschepen en geavanceerde technologieën moeten ervoor zorgen dat Suriname olie kan produceren met een zeer beperkte ecologische voetafdruk.

“Wij zullen kunnen produceren met een zeer, zeer lage koolstofvoetafdruk”, aldus Brunings. Hij benadrukte dat afnemers wereldwijd, steeds meer aandacht besteden aan de uitstoot die gepaard gaat met olie- en gasproductie.

Daarnaast wees de minister erop dat Surinaamse olie vrij-wel geen zwavel bevat en dat het aardgas een laag gehalte aan koolstofdioxide heeft. Deze eigenschappen versterken volgens hem de concurrentiepositie van het land, zelfs in periodes van lage olieprijzen.

Brunings maakte ook bekend, dat de regering meer nadruk wil leggen op de ontwikkeling van offshore aardgas. Om exploratieactiviteiten te stimuleren, worden momenteel verschillende stimuleringsmaatregelen overwogen, waaronder fiscale voordelen voor bedrijven die bereid zijn vroegtijdig exploratierisico’s te nemen.

“Een van mijn doelen is om meer activiteiten op het gebied van gas te realiseren. We gaan zoeken naar manieren om dat te stimuleren”, zei de minister. Volgens hem zullen de voordelen vooral gericht zijn op bedrijven die als eerste investeren in nieuwe gasprojecten.

De overheid ziet aardgas niet alleen als een potentiële exportbron, maar ook als een belangrijke energiebron voor de binnenlandse energietransitie. Brunings gaf aan dat de aangekondigde stimuleringsmaatregelen mogelijk op korte termijn bekendgemaakt zullen worden.

De offshore industrie van Suriname wordt momenteel gedomineerd door olie-exploratie en -ontwikkeling. Onder de internationale energiebedrijven die actief zijn in het land, bevinden zich TotalEnergies, Chevron, Shell, Petronas en PetroChina. De nog niet ontdekte offshore reserves van Suriname worden geschat op ongeveer 30 miljard vaten olie-equivalent.

Tegelijkertijd loopt een zogenoemde open-door licentieronde waarbij nieuwe exploratieblokken beschikbaar worden gesteld voor investeerders. De regering richt zich daarbij zowel op diepwatergebieden, die vooral interessant zijn voor grote internationale spelers, als op ondiepwaterblokken die aantrekkelijk kunnen zijn voor kleinere bedrijven met een beperkter investeringsbudget.

Het vlaggenschip van de Surinaamse offshore ontwikkeling blijft het GranMorgu-project, dat wordt geleid door TotalEnergies. Het project zal gebruikmaken van subsea-productiesystemen die verbonden zijn met een volledig elektrisch aangedreven Floating Production, Storage and Offloading-schip (FPSO), dat wordt gebouwd door SBM Offshore in samenwerking met Technip Energies.

De FPSO krijgt een productiecapaciteit van 220.000 vaten olie per dag. De eerste olieproductie wordt verwacht in 2028. In het project heeft TotalEnergies een belang van 40 procent, terwijl APA Corporation eveneens 40 procent bezit. Staatsolie Maatschappij Suriname houdt de resterende 20 procent.

Bron: Oilnow.gy