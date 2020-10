De vele benoemingen van onze First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry, worden thans veelvuldig bekritiseerd, in het bijzonder op sociale media. De kritieken zijn niet mals en komen ook van politici. De presidentsvrouwe is per 1 oktober benoemd tot algemeen directeur op het Kabinet van de President. Naast First Lady is zij ook lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie en trekker van de Get Skilled Academy. Heel kort was zij vicevoorzitter van de presidentiële commissie Rechtspositionele Aangelegenheden, maar op eigen verzoek is zij ontlast uit deze functie. Kort na haar aantreden werd zij bovendien ook beëdigd als advocaat bij het Hof van Justitie. Ook VHP-toppers zijn het niet eens met de benoemingen. Er zijn volgens hen, genoeg gekwalificeerde mensen die de partij vanaf het prille begin hebben ondersteund met al hun capaciteiten. De VHP heeft bovendien genoeg deskundigen. Keerpunt vindt, dat er geluisterd moet worden naar de zorgpunten uit de samenleving. Als de coalitie dat niet kan doen, is zij niet op het juiste spoor. Het is geen goed signaal, dat de First Lady zoveel functies bekleedt. Het bekleden van meerdere functies door een First Lady, heeft eerder ook niet plaatsgevonden. Waarom nu ineens wel? De president plaatst niet alleen zichzelf en zijn wederhelft in een moeilijk parket, maar ook zijn mensen, die uit respect geen protest aantekenen Ook zoon Richano Santokhi heeft zijn gal gespuugd via audio’s op sociale media, onder meer over het huwelijk van het echtpaar Santokhi. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Niet alleen bij de president zou de fout gezocht moeten worden. De echtgenote van de president dient te weten wat de functie van First Lady inhoudt. Als de First Lady het echt meent met haar man en volk, zou ze het heel anders aanpakken. Het volk heeft op 25 mei voor een nieuwe regering en president gekozen en niet voor een First Lady, die voor haar eigen belangen schijnt op te komen. ‘’Deze regering zal niet meewerken aan nepotisme, vriendjespolitiek en corruptie”, waren voor de verkiezingen de woorden van de ‘loyale’ president Santokhi. Jammer genoeg, schijnt dit niet te kloppen. Het is al meerdere keren tot uiting gebracht, dat zij lak heeft aan wat het volk echt verlangt. Er wordt verlangd om nepotisme achterwege te laten, maar die wens schijnt aan dovemansoren meegedeeld te zijn.