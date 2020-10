De gewezen vicepresident van dit land, heeft een hele uiteenzetting gegeven inzake drie maanden regering Santokhi.

Weliswaar is een politieke analyse altijd welkom, maar dan van mensen die deskundig zijn en hun strepen hebben verdiend. Volgens Adhin is het goed de recente politieke ontwikkelingen vast te leggen door middel van een snelle analyse.

Hij is van mening, dat het “meer vallen dan opstaan” is voor de nieuwe regering. “Het weinige dat positief is, wordt al snel overschaduwd door aanhoudende blunders. Een paar opleveringen van projecten uit de vorige termijn, en het feit dat de meeste projecten uit de vorige termijn opgepakt zijn (continuïteit van beleid), zijn positieve signalen”, stelt hij op een kleinzielige manier in zijn betoog.

Keerpunt is van mening, dat Adhin zijn analyses voor zichzelf kan houden, want wat voor waardige bijdrage heeft hij geleverd tijdens zijn zittingsperiode? Hij heeft zich zelf vaker voor schut gezet, om maar te denken aan zijn ‘aardappelen- en uienverhaal’, dan dat hij een goed voorbeeld was. Hij speelt een ‘blame game’ in een verwoede poging de nieuwe regering in een kwaad daglicht te plaatsen.

Maar de opmerking over blunders en projecten raakt niet de juiste pijnpunten, want de ravage die de oude regering aangericht heeft, is nog lang niet vergeten. Dus wat wil Adhin bereiken met zijn zeer kinderachtige analyses? Hij stelt verder, dat de regering Santokhi geen respect heeft voor de arbeidersklasse, en eerder schofferend, bedreigend en beledigend gedrag naar personeel toe illustreert.

Ach, wij kwamen niet bij van het lachen, want wie heeft vlak voor de verkiezingen nog honderden ambtenaren in dienst genomen en wel met wurgcontracten, zodat het voor de volgende regering onmogelijk wordt om die te ontslaan? Juist, de regering Bouterse II.

Ook vond de ex-vicepresident het nodig aan te halen, dat iedereen als verdachte of arrestant wordt gezien, maar Keerpunt vraagt zich af, hoe moet je mensen dan betitelen die hebben gestolen en gefraudeerd?

Heeft Adhin misschien een mooier woord voor hen met zijn ‘DRS.’ vocabulaire? Terecht wordt er gehakt in lonen en toelagen, want die waren onrealistisch en zijn niet te betalen, gezien het land/ de economie niet meer door middel van leningen, kunstmatig in stand kan worden gehouden. Het beleid rond het ambtenarenapparaat kan niet onder de noemer rancune worden geplaatst, want het is al jaren overbelast en de toenmalige regering had lak daaraan en heeft ook ‘family and friends’ geaccommodeerd; dus het is niet vreemd dat deze ambtenaren nog steeds in onzekerheid leven.

Die 50 procent loonsverhoging waarover wordt gesproken is uitgebleven, omdat de overheid nauwelijks de normale salarissen kan betalen, dus welke crimineel heeft deze belofte gedaan? De regering Bouterse wist dat zij zich die 50 procent en daarna 100 procent, niet zou kunnen permitteren, maar toch heeft zij dat beloofd. Adhin heeft zelfs de regering die net drie maanden zit, beschuldigd van corruptie in de vorm van nepotisme en meer, maar heeft nimmer zelf in de spiegel gekeken. Keerpunt heeft wel opgemerkt, dat er zaken spelen die niet door de beugel kunnen. Er worden landelijk feestelijke districtstours georganiseerd, roadshows en de onafhankelijkheidsviering worden groots gepland. Nergens is er transparantie over de kosten van deze activiteiten.

Er zijn dringend voedselpakketten nodig in bepaalde delen van het land, maar dat gebeurt niet transparant genoeg.

Nu praat men over een brug over de Corantijnrivier, die moet zorgen voor verdere ontwikkeling, maar heel veel zaken rondom de afspraken zijn niet duidelijk. De Communicatie Dienst Suriname (CDS) vertoont steeds meer de allures van het Nationaal Informatie Instituut (NII) en de media hebben al meerder malen aangegeven, hoe zij zich stierlijk ergeren aan de arrogantie waarmee CDS zich opstelt.

De media kunnen zelden de ministers en of ministeries op eigen houtje contacten en ook durft niemand te reageren zonder terugkoppeling met de CDS.

Het is een eindeloze lijdensweg, voordat een journalist zelf kan beschikken over informatie.

De media moeten vaker bedelen om een reactie, gezien alles weer wordt geproduceerd door en via de CDS. De afwezigheid van transparantie en openbaarheid van bestuur zijn al jaren een probleem en wij hadden juist gehoopt, dat er een positieve wending zou plaatsvinden met een ‘nieuwe wind’. Helaas!