Het personeel in dienst van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) is sinds gisteren in beraad, omdat het ontevreden is over zijn lonen. Het eist dat de lonen worden uitbetaald op basis van de nieuwe Centrale Bankkoers van SRD 14.29 per US dollar. “De regering heeft een koers van SRD 14.29 vastgesteld, maar de directie weigert om op basis van SRD 14.29 uit te betalen. De directie wil geen uitvoering aan dit akkoord geven’’, dit zei waarnemend bondsvoorzitter Steven Samson , gisteren tegenover ABC aktueel, tijdens een spoed Algemene Ledenvergadering (ALV). Volgens Samson is het uitgangspunt van de bond de unificatiekoers. Het personeel geeft de directie tot maandag de tijd om de lonen van de leden aan te passen.

Momenteel zitten wij in een fase, waarbij de Luchtvaartmaatschappijen niet optimaal kunnen vliegen, vanwege COVID-19 pandemie. Zo had de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Albert Jubita-na, gisteren een onderhoud met de waarnemend directeur van de SLM, Johan Sandie, inzake de loonaanpassing van de personeelsleden.

Het personeel van de SLM is van mening, dat de salarissen aangepast moeten worden en het volgens hem, betaald moeten worden volgens de unificatiekoers van SRD 14,29 per US dollar. Volgens de directie, zit het bedrijf in de financiële moeilijkheden, waardoor zij niet akkoord kan gaan met de salarisaanpassing en dat de salarissen gewoon volgens de oude koers, uitbetaald zullen worden.

“Ons uitgangspunt is en blijft de unificatiekoers’’ benadrukte Samson. Verder zei hij, dat er een brief is gericht aan minister Jubitana, de Raad van Commissarissen en de directieleden. De minister heeft de leden intussen laten weten, dat hij bereid is tot een gesprek.

Er is een ultimatum gesteld om tot een oplossing te komen en in afwachting van het antwoord van de minister, zullen de personeelsleden tot 12 uur werken. Na 12 uur blijven de personeelsleden gewoon op hun werkplek tot 16.00 uur. Volgens Samson wordt er momenteel alles aan gedaan om te bezuinigen. “De ALV heeft aangegeven, dat het personeel niet zal afwijken van de koers van SRD 14.29. Wij gaan als bestuur niet inleveren op het salaris, omdat wij geen gedollarisserd loon ontvangen en onze toelagen zijn sinds mei stopgezet’’, benadrukte Samson.

Inmiddels is de directeur van de SLM, Radjesh Radjkoemar, in opdracht van de regering, op non–actief gesteld.

De personeelsleden zullen behalve hun probleem inzake de betalingen, ook gelijk hun misnoegen uiten over de directeuren, die zij de afgelopen jaren hebben gehad. De regering heeft een ultimatum tot maandag 26 oktober 12.00 uur om te voldoen aan de eis van de personeelsbond.