Je schrikt er wel even van als de grootste krant binnen het Koninkrijk der Nederlanden, De Telegraaf, het zover brengt door een link te leggen tussen de directeur van het Surinaamse Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, de overste Danielle Veira en de zware drugscriminaliteit die in Nederland op nadrukkelijke wijze van zich heeft laten horen en verantwoordelijk wordt gesteld voor een scala aan liquidaties (56 in totaal) in de grote steden van de Randstad. De Telegraaf stelt zelfs dat de rechterhand van Ridouan Taghi, een van de grootste drugscriminelen in Nederland en die daar in hechtenis verkeert, van Surinaamse origine is. Deze Nederlander van Surinaamse origine zou ene Gregory ‘Greg’ F. zijn en goede contacten met Veira onderhouden. Een familielid van F. zou zelfs betrokken zijn geweest bij de mislukte poging tot ontvoering van Rodney Cairo.

De Telegraaf die weleens als sensatiekrant werd gebrandmerkt, is ook de grootste van de dagbladen en aan haar publicaties mag niet al schouderophalend voorbij worden gegaan. De beschuldigingen en verdachtmakingen in het afgedrukte artikel mogen naar onze mening, niet als sensatiekoek worden gezien. Het hoofd van het Directoraat Nationale Veiligheid, zou er goed aan doen met een gedegen reactie te komen. Indien zij van mening is dat hetgeen De Telegraaf heeft gepubliceerd niet op waarheid berust, is ze natuurlijk altijd vrij om een kort geding in Nederland aan te spannen tegen deze krant. Als ze zwijgt, loopt ze wel de kans dat het door De Telegraaf aangehaalde, een eigen leven gaat leiden.

De Telegraaf heeft eigenlijk zaken aangehaald en vermeld in een boek, dat recentelijk verschenen is en waarvan de auteur zich weer beroept op gegevens, verstrekt door een ambtenaar van de Nederlandse politie