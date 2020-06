De resultaten van een Britse studie waaruit blijkt dat het geneesmiddel dexamethason de sterfte bij patiënten met ernstige Covid-19 vermindert, zijn volgens wetenschappers veelbelovend. “Het verhoogt de overlevingskansen aanzienlijk”, zei de Britse gezondheidsminister Matt Hancock tegenover de lokale media. Uit een studie onder leiding van de universiteit van Oxford is gebleken, dat Dexamethason, een goedkope en al lang beschikbare ontstekingsremmer, ernstig zieke coronapatiënten het leven kan redden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat daarom haar richtlijnen voor de behandeling van mensen met COVID-19 bijwerken na de hoopvolle resultaten van een klinische proef met dit medicijn. Dit werd bekendgemaakt, nadat afgelopen dinsdag de onderzoeksresultaten die gepubliceerd werden, aantoonden dat Dexamethason het sterftecijfer met ongeveer een derde verlaagt bij de meest zieke COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen. Ongeveer 2.000 patiënten in ziekenhuizen kregen dit middel toegediend. Uit een vergelijking met 4.000 patiënten die het geneesmiddel niet kregen, blijkt dat de Dexamethason de overlijdenskans bij patiënten die beademd moesten worden, verlaagde van 40 naar 28 procent. Bij patiënten met een zuurstoftekort daalde de kans van 25 naar 20 procent. Het middel wordt al sinds de jaren zestig gebruikt om ontstekingen bij ziekten zoals artritis, te verminderen. Deze nieuwste gegevens zal de WHO gebruiken om medici te informeren over de beste aanpak van alle fasen van de ziekte. Hoewel de resultaten van de studie voorlopig zijn, benadrukten de onderzoekers achter het project, dat Dexamethason onmiddellijk als standaardbehandeling zou moet worden ingezet bij ernstig zieke coronapatiënten. Deze aanbeveling van de onderzoekers moeten medici zeker ter harte nemen, met name voor patiënten die op de intensive care aan beademingsapparatuur liggen. Het is gebleken, dat de behandeling het sterftecijfer met ongeveer een derde kan verminderen, en voor patiënten die alleen zuurstof nodig hadden, lag het sterftecijfer ongeveer een vijfde lager. Het voordeel van dit medicijn werd alleen gezien bij patiënten die ernstig ziek waren door COVID-19 en niet bij patiënten met een mildere variant van de ziekte. Daarom wordt geadviseerd om Dexamethason enkel bij coronapatiënten in een vergevorderd stadium te gebruiken. Er wordt benadrukt om het niet te gebruiken in de beginnende fase, wanneer het immuunsysteem het virus moet onderdrukken, want dan zou het een omgekeerd effect kunnen hebben. Ook voor mensen met milde ziekteverschijnselen of in een thuissituatie is het niet geschikt, zeggen deskundigen tegenover de media. Alleen wanneer zware longbeschadiging optreedt, heeft Dexamethason misschien wel zin bij ziekenhuispatiënten, omdat het de longbeschadiging afremt. Het nieuws van dit medicijn dat mensenlevens kan redden, geeft onderzoekers die zich de afgelopen maanden hebben ingezet om een medicijn en /of vaccin te ontwikkelen tegen COVID-19, zeker hoop. We kunnen natuurlijk blij zijn met al het goede nieuws ten aanzien van deze ziekte, maar in een hoerastemming zal niemand nog zijn, zolang nog heel veel landen geteisterd worden door corona.