Sinds de maatregelen bekend werden gemaakt inzake de total lockdown door overste Danielle Veira, zijn Surinamers die het zich kunnen permitteren, ertoe overgegaan te hamsteren. De openingstijden van de supermarkten werden vastgesteld van 07.00 uur ‘s morgens tot en met 14.00 uur ‘s middags. Deze maatregel heeft voor veel ongerief gezorgd, gezien heel wat winkeliers hun deuren gesloten houden. We kunnen ze dat niet kwalijk nemen, aangezien het COVID-19 Managementteam heeft gezegd, dat wel of niet opengaan, hun eigen keus is. De mensen die deze en de vorige week naar de supermarkt zijn gegaan, hebben al snel gemerkt, dat de roldeuren van vele vertrouwde winkels niet opengingen en probeerden daarom elders en soms buiten hun resort, de nodige boodschappen te doen. Vervolgens is het Keerpunt ook opgevallen, dat bepaalde mensen zich niet houden aan het alfabetisch systeem om boodschappen te doen, dat ook onderdeel is van de maatregelen van de total lockdown. Zo is Keerpunt meerdere mensen tegengekomen in supermarkten, die pas aan de beurt zouden moeten zijn op vrijdag en zaterdag. Ook was het de afgelopen dagen opmerkelijk drukker op straat en bij de verschillende supermarkten dan de vorige week. Dit ligt hoogstwaarschijnlijk aan het feit dat mensen inmiddels door hebben, dat de controle op de wegen minimaal is en dat de politie geen wettelijk basis heeft om burgers te beboeten. Deze mensen lappen dus de lockdown maatregelen aan hun laars en gaan gezellig als ‘koppel’ boodschappen doen en houden er absoluut geen rekening mee, dat het zo alleen maar drukker wordt op straat. Keerpunt bedoelt overigens niet de mensen die echt voor een pakje brood en pak melk naar de winkel moeten, maar de burgers die op hun gemak met een volle boodschappenkar door de winkel lopen zonder te beseffen, dat dit in strijd is met de uitgevaardigde maatregelen. Tijdens de COVID-19 persconferentie afgelopen maandag, benadrukte majoor Babel, dat het belangrijk is dat de samenleving zich houdt aan de COVID-19 preventiemaatregelen en dat wij niet uit het oog moeten verliezen, hoe snel het virus zich verspreidt. “Elke keer dat u zich niet houdt aan de anderhalve meter afstand of geen mond- of neusbedekking gebruikt, hand-, hoest- en niesetiquette terzijde legt of familieleden uit het buitenland ontvangt die illegaal naar Suriname zijn gekomen, brengt u niet alleen uw eigen leven, maar ook dat van uw dierbaren in gevaar en helpt u mee het virus verder te verspreiden en ons volk ziek te maken. Blijft u thuis als het niet nodig is de straat op te gaan en let op elkaar. Houdt u zich te allen tijde aan alle gezondheidsvoorschriften, maar vooral aan de voorgeschreven tijden, zodat de politie niet hoeft op te treden”, benadrukte zij. Deze adviezen van majoor Babel moet een ieder ter harte nemen, want wie zich er niet aan houdt, brengt niet alleen anderen, maar ook zichzelf in gevaar, soms zonder dat men het zelf beseft!