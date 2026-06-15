Roué Verveer niet aanwezig bij geboorte van zijn kinderen

Stand-up comedian Roué Verveer is nooit aanwezig geweest bij de bevallingen van zijn vrouw, Farah Sewgobind. Dat had hij al vanaf het begin van hun relatie duidelijk gemaakt. Dit vertelt het echtpaar in de rubriek ‘Bijzondere Bevallingen’ van het Nederlandse vrouwenblad Linda over die bewuste keuze.

Verveer gaf al vroeg in de relatie aan, dat hij niet bij een bevalling aanwezig wilde zijn. Toen jaren later hun eerste zoon werd geboren, bleef hij dan ook op de gang wachten. Een keuze waar zowel hij als zijn vrouw zich goed bij voelden.

Farah vertelt dat zij haar man leerde kennen toen zij beiden nog op de middelbare school zaten. Ze waren 15 en 16 jaar oud, toen ze elkaar op de middelbare school in Suriname ontmoetten en 17 en 18 toen ze een relatie kregen. ‘’We hadden het al snel over trouwen en kinderen. Hij zei toen al, dat hij nooit bij een bevalling aanwezig zou willen zijn. Het leek hem niet prettig om te zien dat zijn vrouw pijn heeft en de angst te hebben, dat er iets niet goed zou gaan”, aldus Farah.

Dat Roué in de loop der jaren niet van mening veranderde en ook bij de geboorte van hun kinderen niet aanwezig wilde zijn in de verloskamer, vormde voor Farah geen probleem. Het echtpaar kreeg twee zonen: Randy (29) en Julian (19).