In het kiesdistrict Nickerie, is het op één zetel na, bijna een ‘clean sweap’ geworden voor de VHP. De Nickeriaanse gemeenschap heeft hiermee aangetoond niet meer gediend te zijn van het beleid van de paarse rovers. Dat het niet zou lukken in Nickerie met de politieke overloper Waidoe, had Doekhie al voorspeld. Die ston futu van de partij, had dit zien aankomen. Hij was voorheen duidelijk de trekker van paars en het gevaar voor de VHP in het district. Dat zo een pilaar op zeer onelegante wijze wordt bedankt, is toch onvoorstelbaar? Abrahammetje is de grote boosdoener van dit alles. Die gast is zich een godheid gaan voelen in de afgelopen tien jaar en toont vooral geen respect te hebben voor wie dan ook. Dat je een diamant binnen de partij niet weet te waarderen om het feit dat jij niet met hem door één deur kan, betekent dat je lak hebt aan partijbelangen en precies dat is Abrahammetje. Deze figuur is ook de reden dat velen het paarse kamp hebben verlaten. Niet dat Doekhie zich zorgen maakt, want na goed werk te hebben verricht en geweldige resultaat te hebben geboekt, is het tijd voor een welverdiende vakantie. Met de kleinkinderen op stap, zoals hij dit zelf zegt. Volgens Doekhie is voor de NDP nog niet eens het ergste aangebroken, misschien dat hij alsnog de VHP ondersteunt? Dit zal Abrahammetje nog behoorlijk bezuren, want tijdens de telling was hij toen al niet te spreken voor iemand die altijd zijn grote schuif opentrekt. Misschien dat alle gestolen staatsmiddelen nu eindelijk teruggehaald zullen worden. Het is nog steeds onbegrijpelijk dat een ex-minister die niet eens zijn periode heeft uitgezeten, kort voor de verkiezingen nog een splinternieuw vliegtuig laat halen. Waar komen al deze gelden vandaan? In ieder geval zal Doekhie nog veel zaken uit de doeken doen.