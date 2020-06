Ons land heeft binnen twee dagen elf positief geteste gevallen van COVID-19 genoteerd. Velen beweren dat dit komt doordat de verkiezingen niet zijn verschoven naar een latere datum. Volgens de beweringen hebben de verschillende campagnes van de politieke partijen en de dag van de verkiezingen, te veel mensen op het been gebracht met als gevolg dat het virus zich heeft verspreid. De redactie heeft met leden van diverse politieke partijen gesproken, die hun mening gaven over de toenemende gevallen. Rachied Doekhie (NDP) zegt dat dit ‘’de grootste flauwekul is’’. ‘’Dit heeft niets te maken met de verkiezingen. Het coronavirus is een wereldwijde pandemie, die ook in Suriname heerst”, zegt Doekhie. Hij zegt ook, dat mensen voortdurend links en rechts de grenzen van ons land oversteken. “De mannen zijn dag en nacht bezig mensen naar binnen te smokkelen. Het was vóór, tijdens en na de verkiezingen zo en het zal doorgaan. Zo zijn bepaalde Surinamers die de situatie niet beseffen totdat het voor hun deur komt”, zegt Doekhie. Volgens hem moet niet alleen de oostgrens in de gaten gehouden worden, want ook aan de westgrens gebeurt er behoorlijk wat. Volgens Doekhie krijgen politieagenten, militairen en inspecteurs, dollars en daardoor laten ze de mensen toe. “Allerlei prostituees vanuit Colombia en Cuba komen en gaan. Ze verblijven in de clubs. Het is bekend, maar niemand doet wat. We moeten niet blijven praten over het oosten, terwijl het westen ook een groot gevaar vormt”, stelt Doekhie. Daarnaast zegt hij dat de zogenaamde pasjes voor de avondklok, beter afgeschaft kunnen worden. “In Nickerie hebben zelfs honden en katten pasjes. Het managementteam kan liever de persconferenties stoppen en tijd stoppen in praktische en fysieke dingen”, aldus Doekhie. Priscilla Dawsa (Abop) vindt niet dat politieke partijen de schuld moeten krijgen. Het zou volgens haar juist veel erger zijn, als de verkiezingen verschoven zouden worden, omdat politieke partijen dan langer campagne zouden voeren. Dawsa merkt op dat de straten nu veel rustiger zijn, maar dat dat niet het geval zou zijn als er nog steeds campagne gevoerd werd. “We moeten kijken naar de grenzen die niet gesloten zijn. Er is bewijs dat agenten en militairen omgekocht worden. Er is geen noodtoestand in die gebieden afgekondigd en de financiën uit het noodfonds voor de bootsmannen, zijn uitgebleven. Dat is de reden waarom deze groep nog steeds de oversteek doet. Ze moeten hun gezinnen onderhouden”, benadrukt Dawsa. Volgens haar geeft de overheid goede informatie, maar de aanpak moet beter. ‘’Er zijn ook mensen die paniek proberen te zaaien, daarnaast zijn er weer anderen die politiek willen spelen met de pandemie’’, aldus Dawsa. Patricia Etnel (NPS) vindt niet dat de schuld bij de politieke partijen gezocht moet worden. Het probleem ligt volgens haar bij de oversteek van mensen bij de oostgrens. We moeten volgens haar een goede oplossing vinden voor de oostgrens. “Vanaf maart tot heden hebben we alles toegepast, maar het probleem is niet opgelost. We hebben een structurele oplossing nodig. We moeten preventief te werk gaan en de grenzen goed beschermen, omdat de mensen in de stad en de andere districten in gevaar worden gebracht, maar de bevolking in Marowijne loopt een groter gevaar op”, zegt Etnel. Ze geeft aan dat er meer bewustwording moet komen waarom de mensen zich moeten beschermen. Over de maatregelen zegt Etnel: ‘’We weten nu al waarom de mensen willen komen en de regering kan daar het best op inspelen. Mensen hebben families hier en komen hier om inkopen te doen. Als we de verkoop van producten dichter bij ze brengen, hoeven ze niet zo vaak over te steken.” Asiskoemar Gajadien (VHP) is van mening dat verband leggen tussen de verkiezingen en het coronavirus, spijkers op laag water zoeken is. De coronadreiging was er volgens hem al lang. ‘’Het heeft niets te maken met de verkiezingen. Wat er nu moet gebeuren, is dat het volk alert blijft en dat de samenleving de instructies blijft volgen.” Gajadien zegt dat de campagnevoering van de politieke partijen al in maart was begonnen en dat we de gevallen eerder zouden hebben genoteerd als de verkiezingen verband hadden met de spreiding. “Er komen steeds mensen van buiten in ons land. Nu moeten we kijken hoe de dreiging te minimaliseren. We moeten de controle op de grenzen blijven opvoeren en ervoor zorgen dat de noodzakelijke zaken voor bescherming tegen COVID-19 beschikbaar zijn”, aldus Gajadien. -door Priscilla Kia-