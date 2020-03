“Block 58 is momenteel voor de volle 20% van Staatsolie en is niet van de Staat Suriname. Staatsolie is niet van plan om block 58 of een deel daarvan te verkopen, verpanden of als onderpand weg te geven. Staatsolie alleen kan de 20% verpanden, maar daarvoor moeten Agnes Moensi-Sokowikromo Finance Director en ik voor tekenen en dat gaan we beiden niet doen”, zei Rudolf Elias, CEO van Staatsolie de afgelopen week. Dit heeft hij gezegd, naar aanleiding van de geruchten met betrekking tot een lening van USD 500 miljoen bij het Op-penheimer Fund die zou zijn aangegaan door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Keerpunt vindt deze uitspraak van Elias zeer dapper en wij hopen dat hij zich aan zijn woord houdt. Maar wat als de regering ineens besluit om Elias en Moensi te ontslaan, alleen om haar wil door te drukken? Deze twee directieleden staan misschien wel op één lijn, maar indien de regering toch van ze afwil om vervolgens een stel “ paarse ja-knikkers” te plaatsen op die positie, dan is de toekomst van onze “olievondst” verloren. Volgens de geruchten is het onderpand voor de lening van Oppenheimer Staatsolie en een participatie van 20% in het offshore Block 58. De lening van USD 500 miljoen zou volgens bronnen, een onderpand van USD 20 miljard bedragen. Verder wordt gezegd dat Staatsolie directeur Rudolf Elias hieraan zou meewerken. Dit medium vroeg de CEO van Staatsolie om een reactie met betrekking tot dit gerucht en hij zei, dat het niet klopt dat Staatsolie zal meewerken aan een participatie in block 58 en een eventuele verpanding. Elias vertelde voorts, dat hij herhaaldelijk heeft geprobeerd uit te leggen, dat de wet zegt, dat alleen Staatsolie consessies mag hebben en de overeenkomst met Apache en Total zegt duidelijk, dat Staatsolie mag participeren voor 20%. Keerpunt hoopt van harte dat de directie van Staatsolie stand houdt tegen de leenziekte van de huidige regering, want de offshore olievondst(en) kan gezien worden als onze enige hoop om de fragiele Surinaamse economie te helpen herstellen.