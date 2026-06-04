STVS waarschuwt horeca voor gebruik WK-uitzendingen

De Surinaamse Televisie Stichting (STVS) heeft horecabedrijven in Suriname erop gewezen dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande toestemming commerciële activiteiten te ontplooien rond de uitzendingen van wedstrijden van het Wereldkampioenschap Voetbal.

In een officiële mededeling van woensdag 4 juni 2026 stelde de STVS, als officiële licentiehouder van de uitzendrechten van het WK in Suriname, dat diverse voorwaarden gelden voor restaurants, cafés, bars, hotels, resorts, sportbars en andere ondernemingen die WK-wedstrijden willen vertonen.

Volgens de omroep mogen bedrijven geen toegangskaarten verkopen voor het bekijken van wedstrijden, geen speciale WK-pakketten of arrangementen aanbieden en geen commerciële evenementen organiseren waarbij de uitzendingen van WK-wedstrijden de hoofdactiviteit vormen. Ook is het niet toegestaan op andere wijze financieel voordeel te behalen uit de vertoning van de wedstrijden zonder voorafgaande toestemming van de STVS.

De stichting benadrukte dat horecabedrijven die WK-wedstrijden willen uitzenden zich aan de geldende voorwaarden moeten houden. Commercieel gebruik van de uitzendingen is uitsluitend toegestaan wanneer daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen.

Met de mededeling wil de STVS duidelijkheid verschaffen over de rechten die verbonden zijn aan de uitzendingen van het Wereldkampioenschap Voetbal en voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de verleende uitzendrechten.