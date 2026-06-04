Somohardjo, Nurmohamed en Hoefdraad in staat van beschuldiging gesteld

De Nationale Assemblée (DNA) heeft donderdag ingestemd met de vorderingen van de procureur-generaal om de voormalige politieke ambtsdragers Bronto Somohardjo, Riad Nurmohamed en Gillmore Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen.

Na behandeling van de vorderingen stemde een meerderheid van het parlement vóór de voorstellen. Daarmee zijn alle drie formeel in staat van beschuldiging gesteld.

Voor de vordering tegen voormalig minister van Financiën Gillmore Hoefdraad werden 29 stemmen vóór en 5 stemmen tegen uitgebracht. De vordering tegen voormalig minister van Openbare Werken Riad Nurmohamed werd met 33 stemmen vóór en 2 stemmen tegen aangenomen. Tijdens de stemming verlieten enkele assembleeleden de vergaderzaal.

Met het besluit van DNA is de weg vrijgemaakt voor verdere strafrechtelijke vervolging van de voormalige bewindslieden conform de geldende wettelijke procedures.