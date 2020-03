Afgelopen week verstuurde het ministerie van Volksge-zondheid een persbericht naar de media, waarin werd gesteld dat reizigers die de afgelopen 14 dagen uit landen en gebieden komen waar er sprake is van een significante COVID-19-uitbraak, niet meer worden toegelaten in Suriname. Deze regeling zou gelden voor zo-wel bemanningsleden als passagiers van vliegtuigen. De lijst van landen bestaat waar de besmetting hoog is, werd niet vermeld door het ministerie. Vervolgens werd het inreisverbod dat door het ministerie van Volksge-zondheid was uitgevaardigd, weer ingetrokken. Het in-reisverbod zou wegens een interne miscommunicatie op het ministerie zijn verstuurd en had nooit verstuurd mogen worden. Wat een blunder! Keerpunt is ervan op de hoogte, dat ambtenaren vaak langs elkaar werken, maar dit soort fouten, moeten nu wél afgestraft worden. Dit bericht veroorzaakte grote paniek onder mensen die naar Suriname moesten afreizen. Er ontstonden heftige discussies op sociale media, dat dit de tweede keer is dat het ministerie van Volksgezondheid, een inreisverbod na een dag weer intrekt. Een dergelijk verbod werd begin februari al afgekondigd inhoudende, dat reizigers (niet-ingezetenen), die de afgelopen 14 dagen in China waren geweest, niet meer toegelaten zouden worden in Suriname. Maar ook dit inreisverbod werd toen binnen een dag weer ingetrokken. Wat voor blunder is dat nou voor een officiële instantie die wij eigenlijk serieus moeten nemen? Het ministerie van Volksgezondheid laat steeds vaker blijken, dat het niet weet hoe het za-ken moet aanpakken. Het Covid-19 coronavirus is zich momenteel snel wereldwijd aan het verspreiden. Ook in onze buurlanden Guyana en Frans-Guyana zijn er al gevallen van het virus geconstateerd. En gisteren werd het eerste geval van Covid-19 in Suriname officieel be-vestigd. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), heeft hiervoor verschillende maatregelen aangekondigd. Ook heeft het BOG een ‘hotline’ opengesteld voor het rapporteren van symptomen van het virus. Echter levert deze hotline naar verluidt niet het gewenste resultaat op. Een woordvoerder van de hotline heeft dit bevestigd en zegt dat het BOG de opbellers hun situatie/symptomen registreert om die vervolgens door te spelen aan een managementteam dat op zijn beurt het besluit neemt of het geval onderzocht moet worden of niet. “Als er iets is, nemen wij zelf wel een besluit. Alleen zijn we in contact met ons managementteam”, aldus de woordvoerder. Wat voor poppenkast is dit? Moeten mensen eerst ernstige symptomen vertonen, alvorens er uberhaupt hulp wordt geboden? Keerpunt is van mening, dat BOG eerder op verschillende lokaties in het land meldpunten had kunnen op-zetten, bijvoorbeeld bij de RGD poli’s, zodat de patiënten gelijk op hun klachten worden onderzocht. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat je telefonisch een diagnose kan maken van een geval en de volgende vraag is natuurlijk hoe deskundig is de “telefoniste” van de hotline van het BOG? Hoe ervaren is zo iemand en hoe betrouwbaar is het dat deze de juiste gegevens doorspeelt? Ook voedseltechnoloog, Ricky Stutgard, zegt dat de manier waarop het BOG te werk gaat, niet de correct is. “De maatregelen genomen door Volksgezondheid zijn ‘soep met balletjes’! Telefonisch iemand inschatten, werkt niet! De persoon die belt, zou eerst geobserveerd moeten worden. De persoon zou zelf moeten langskomen”, aldus Stutgard. Ook geeft hij aan, dat het BOG deskundigen nodig heeft. Volgens Stutgard moet het BOG een voorcontrole uitvoeren en nagaan, of de persoon in een risicogebied is geweest of contact heeft gehad met een besmet persoon. “De deskundigen moeten zelf naar de mensen gaan voor een controle, en dat kan zelfs op twee meter afstand. De persoonlijke controle speelt hier een zeer belangrijke rol, want aangetoond is, dat je geen ziekteverschijnselen hoeft te hebben om het virus te dragen”, stelde Stutgard. Ook stelt Stutgard dat het ministerie van Volksgezondheid de situatie niet serieus genoeg neemt. “Het ministerie komt met strenge maatregelen, maar binnen 24 uur, worden die weer ingetrokken. Hoe serieus neem je de zaak dan? Zij creëren zelf paniek onder de samenleving. Want ze denken niet goed na!”, aldus Stutgard. Tot slot zei de voedseltechnoloog, dat burgers zichzelf zo goed als mogelijk moeten beschermen tegen het virus. Ook zei hij dat mensen op hun persoonlijke hygiëne moeten letten. “Mijn advies is dat burgers meer vitamines moeten gaan gebruiken. Vitaminen zijn boosters voor de weerstand, vooral vitamine B-complex. We moeten vooral de handen wassen of ontsmetten, alvorens we met name de geslachtsdelen, neus of de ogen aanraken. Hoesten in een wegwerp- tissue of kranten papier, in de boeg van de ellebogen zeker niet, want daar kan snot blijven hangen. Weg van toonbanken blijven of na gebruik nogmaals de handen ontsmetten. Het virus kan namelijk maximaal 5 dagen gevaarlijk blijven. En vooral grote mensenmassas vermijden, want het virus kan je ook krijgen via waterdruppels in de lucht, bijvoorbeeld als iemand geniest heeft”, aldus Stutgard.