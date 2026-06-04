Curtis Hofwijks stapt uit PRO

Curtis Hofwijks heeft bekendgemaakt dat hij de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) verlaat, een politieke organisatie die hij mede heeft helpen oprichten. In een verklaring stelt Hofwijks dat er in de loop der tijd een fundamenteel verschil van inzicht is ontstaan over de koers van de partij en de wijze waarop besluiten worden genomen.

Volgens Hofwijks waren eerlijk leiderschap en transparantie vanaf het begin belangrijke uitgangspunten van zijn politieke betrokkenheid. Hij geeft aan dat de bestuurscultuur en besluitvorming binnen de partij volgens hem de openheid hebben verloren die hij essentieel acht. Hierdoor zegt hij zijn idealen niet langer binnen de partij terug te kunnen vinden.

Hofwijks benadrukt dat zijn loyaliteit niet ligt bij een partijstructuur, maar bij de samenleving. Hij stelt zich ook buiten de partij kritisch te zullen blijven inzetten voor maatschappelijke vraagstukken die de bevolking raken.

Daarnaast sprak hij zijn waardering uit voor de kiezers die hem persoonlijk hun vertrouwen en stem hebben gegeven. Volgens Hofwijks blijft hun steun voor hem een belangrijke drijfveer om zich in te zetten voor het algemeen belang.

Met zijn vertrek komt een einde aan zijn formele betrokkenheid bij Recht en Ontwikkeling, terwijl hij aangeeft zijn maatschappelijke en politieke engagement voort te zetten.