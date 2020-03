Dat giraal betalen veiliger is en het risico dat witwasgelden in de omloop wordt verkleind, is waar. Onze banken zijn daarom al enige tijd bezig maatregelen te treffen, zodat burgers zo min mogelijk chartaal geld lichten van hun bankrekeningen om betalingen te doen. Sinds kort hebben daarom ook haast alle banken internetbankieren geïntroduceerd, die de klant in staat stelt zijn of haar betalingen en overmakingen, elektronisch te doen. Ook de nutsvoorzieningen in ons land kunnen nu giraal betaald worden. Sinds de confisquering van de geldzending van 19.5 miljoen euro in Nederland, is het voor banken in Suriname duidelijker geworden, dat zij maatregelen moeten treffen om strengere compliance maatregelen door te voeren, zodat het witwassen van geld kan worden tegengegaan en het giraal betalingsverkeer gestimuleerd wordt. Een van de nieuwste maatregelen van de banken was dus ook, dat klanten kosten in rekening worden gebracht bij contante transacties. Nu worden ook kosten in rekening gebracht bij geldopnames bij de ATM. De banken hebben meerdere malen uitgelegd, waarom de overstap naar giraalverkeer belangrijk is, maar dat daarbij meer kosten in rekening gebracht worden, is absurd. Ten eerste kunnen de banken de burgers niet straffen als zij niet ervoor hebben gezorgd, dat alle winkelzaken, bedrijven en zakenlieden en POS-apparaat hebben. In de binnenstad zijn er nog steeds winkels die niet over een POS-apparaat beschikken. Hoe moet de klant van zijn of haar inkopen doen? Je kan me dan mooi zeggen, dat ik dan voor een andere winkel moet kiezen, maar niet altijd is hetzelfde product te krijgen bij een andere winkel. Hoeveel supermarkten, vooral in de achtergestelde wijken, maken gebruik van dit apparaat? Burgers zijn dus nog steeds genoodzaakt met cash naar de winkel te gaan. Wij denken niet dat wij nu gedwongen zijn, langere afstanden te lopen naar winkels die wél een POS-apparaat hebben, terwijl de banken evengoed maatregelen kunnen treffen, zodat een ieder die iets verkoopt over een apparaat kan beschikken. De regering blijft het volk uitmelken, laat de banken ook niet deel daarvan worden. Het volk moet niet onder druk gezet worden, maar de ondernemers. Als overal de optie bestaat, dat we giraal kunnen betalen en er geen gebruik van maken, dan zij de kosten gerechtvaardigd, zo niet, is het wel een andere vorm van onrecht dat dit arm volk aangedaan wordt.