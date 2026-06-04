Local content krijgt prominente plaats op SEOGS 2026

De zesde editie van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit and Exhibition (SEOGS), wordt van 23 tot en met 26 juni gehouden in Roeli’s Event Venue in Paramaribo. De organisatie breidt het evenement dit jaar uit met een tweedaags Local Content Forum, waarmee de focus nadrukkelijk komt te liggen op het vergroten van de deelname van Surinaamse bedrijven aan de snel groeiende energiesector.

De SEOGS 2026 wordt georganiseerd door Staatsolie onder het thema: ‘Unlocking Energy, Empowering Nations’, en vindt plaats in een periode waarin Suriname zich verder voorbereidt op de ontwikkeling van offshore olie- en gasactiviteiten in het Suriname-Guyana-bekken.

Tijdens het nieuwe Local Content Forum zullen ondernemers, beleidsmakers, onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, met elkaar in gesprek gaan over manieren waarop Suriname meer economische voordelen kan halen uit de groei van de energiesector.

Daarbij wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van lokaal talent, kennisoverdracht, de betrokkenheid van Surinaamse leveranciers en het versterken van samenwerkingen tussen lokale en internationale bedrijven.

Een ander belangrijk onderdeel van het programma is de Youth, Entrepreneur and Innovation Fair, die op 26 juni plaatsvindt. Deze beurs richt zich op studenten, jonge professionals en startende ondernemers. Bezoekers krijgen er de gelegenheid om kennis te maken met bedrijven uit de energiesector, meer te leren over carrièremogelijkheden en inzicht te krijgen in de vaardigheden die nodig zijn voor toekomstige banen binnen de industrie. Daarnaast worden tijdens de beurs innovatieve projecten en nieuwe technologieën gepresenteerd. De organisatie verwacht dat de beurs jongeren en ondernemers zal helpen om contacten te leggen en zich beter te oriënteren op de kansen die de verdere ontwikkeling van de energiesector met zich meebrengt.

Volgens de organisatie is het uitgebreide programma bedoeld om de verbinding te versterken tussen internationale ontwikkelingen binnen de energiesector en de economische kansen voor Suriname. Om de verwachte groei van het aantal bezoekers op te vangen, zijn verschillende verbeteringen aangebracht op en rond de evenementenlocatie. Zo zijn extra parkeerfaciliteiten gecreëerd, is de verkeersafwikkeling verbeterd en zijn overdekte looproutes aangelegd voor meer comfort tussen de verschillende hallen en activiteiten. De conferentie staat onder auspiciën van het ministerie van Olie, Gas en Milieu en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking.

De SEOGS brengt jaarlijks bedrijven, investeerders, beleidsmakers en professionals uit binnen- en buitenland bijeen om ontwikkelingen, investeringsmogelijkheden en uitdagingen binnen de energiesector te bespreken. Het evenement heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot het grootste energie-evenement van Suriname en een belangrijk regionaal platform voor de olie-, gas- en energiesector. De editie van 2025 trok meer dan 12.000 bezoekers uit ruim veertig landen. Meer dan 250 bedrijven waren vertegenwoordigd op de beursvloer, terwijl ruim 200 nationale en internationale sprekers deelnamen aan presentaties, paneldiscussies en technische sessies.