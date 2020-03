De toekomst van onze jongeren is in de afgelopen vijf jaar hen afgenomen. Velen vragen zich af, hoe aan een stuk grond te komen, gezien het door de aldoor stijgende wisselkoersen onmogelijk is geworden één te bemachtigen. Kleine bouwpercelen worden tegenwoordig al voor minimaal 10.000 euro verkocht. Dit is een tegenwaarde van meer dan SRD 80.000. Dit is voor velen niet meer haalbaar gezien het gemiddelde salaris rond de SRD 2000,- ligt. Je bent jaren aan het aflossen van een stuk grond, waarop elke burger eigenlijk recht op zou moeten hebben. Wanneer krijgen deze jongeren financiële ademruimte? Moeten ook zij net als deze regering, vastgenageld zijn aan aflossingen? Eén ding staat als een paal boven water en dat is dat Bouterse de toekomst van onze jongeren voor onbepaalde tijd heeft stuk geslagen. Jongeren die wel over grond beschikten, zitten met de handen in het haar, want hun bouwplan kan voorlopig in de ijskast verdwijnen. Velen die reeds de eerste stap hadden gezet redden het nu totaal niet meer, gezien het feit dat de aldoor stijgende prijzen van bouwmaterialen hen de das omdoen. Studeren, werken en bouwen is een onmogelijke klus geworden in Suriname.Deze drie eenheden behoren intussen tot het wonderverhaal van ‘Ana bolindo kondre’. Jongeren worden steeds meer vastgehecht aan een systeem van afhankelijkheid en wel van hun ouders/verzorgers. Maar de belangrijkste vraag in deze is nu: aan wie hecht de laatstgenoemde groep zich dan vast? Want ook ouders en verzorgers hebben het zwaar. Keerpunt wil niet eens praten over het inrichten van een woning. Het hebben van een perceel en woning is, voor jongeren intussen niet eens het halve werk, gezien zij bij het inrichten van hun woning worden geconfronteerd met ‘monster’ bedragen voor huishoudelijke apparaten. Een goede kwaliteit koelkast kost SRD 7000,-, een televisie SRD 4000,- , een kwalitatief goed gasfornuis SRD 5000,-. Dit zijn slechts de drie basiszaken binnen een huishouding, Keerpunt zal de lezers de rest besparen. Jongeren die sparen voor een eigen vervoer, zullen het voorlopig zeker moeten doen met 2 gezonde benen, want een bromfiets of auto is wederom luxe in ons land geworden. Zijn wij Cuba aan het worden?