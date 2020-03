Het wordt steeds erger met de prijzen in de winkels. De situatie is nu zodanig verergerd, dat zelfs de prijzen voor basisgoederen aanmerkelijk zijn toegenomen. De afgelopen week stonden burgers uren in een lange rij, om goedkopere levensmiddelen aan te kunnen schaffen. Het leek een soortgelijke situatie als bij de Rij-en voertuigen belasting, maar dan dit keer voor de invoerrechte vrije levensmiddelen van Chotelal. Het is nu meer dan duidelijk, dat deze regering het volk heeft verarmd en dat een ieder op zoek gaat naar goedkopere producten om nog een beetje rond te komen. Keerpunt vraagt zich ook af, waar de aanhangers van de NDP inkopen doen, gezien het feit dat zij niet klagen en vinden dat Surinamers, ondankbaar zijn. Moeten wij nu ook onze eigen levensmiddelen planten? Er wordt toch steeds aan de samenleving voorgehouden, dat ze hun dingen zelf moeten doen. De situatie is intussen zo ernstig, dat de prijzen voor goederen elk uur aan het veranderen zijn en geen enkele overheidsinstantie die er wat aan doet. Waar zijn de controleurs van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme? Waar is de minister? Waar is de wetgeving die de burgerij tegen prijsopdrijving zou moeten beschermen? Waar is de president, die al tientallen keren heeft beloofd de prijzen en de koers omlaag te brengen? Keerpunt is bang dat we straks te maken krijgen met burgerlijke ongehoorzaamheid en desperate mensen overgaan to6t plundering, alleen wegens het feit dat producten onbetaalbaar zijn geworden. In een goed bestuurd democratisch land, zouden lange rijen ongebruikelijk zijn, echter krijgen burgers het gevoel van de periode na de staatsgreep waarbij Suriname bestuurd werd door militairen en alle vrijheden verdwenen waren. Alles wordt voor de gemeenschap bepaald. Burgers worden nu ook nog geconfronteerd met vervallen producten, blom vol mijten en producten die niet volgens het juiste gewicht verkocht worden. Detailhandelaren hebben steeds meer het gevoel dat zij kunnen maken en breken in dit land, aangezien niemand tegen hen optreedt. Is dit het beloofde Dubai?