Het eerste geïmporteerde Covid-19 geval in Suriname is vandaag bevestigd omstreeks 14.45 uur. Dit heeft de vicepresident Ashwin Adhin meegedeeld in De Nationale Assemblee. De zieke persoon wordt momenteel thuis gemonitord. Er is politiebewaking en indien de situatie zich verergerd, zal de patient opgenomen worden in het Wanica ziekenhuis. De persoon is in Rotterdam en Delft geweest en is besmet vanuit Nederland aangekomen in Suriname. Het luchtruim wordt vanaf 00.00 uur gesloten voor reizigers. Sociale bijeenkomsten worden voorlopig beperkt tot 100. De situatie van wordt steeds gemonitord. De maatregelen gelden voorlopig voor dertig dagen. Ingezetenen die buiten Suriname zijn op dit moment, met die zullen nadere afspraken worden gemaakt over hoe zij thuis zullen komen. Ook de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) heeft in een persbericht gezegd, dat er voorlopig geen vluchten van en naar Suriname kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft te maken met het besluit van de regering om alle vliegverkeer voor personenvervoer stop te zetten. Deze maatregel is getroffen door de regering in verband met de bevestiging van het eerste covid-19 geval. Surinam Airways zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden en doet een dringend beroep op passagiers de Surinam Airways Facebook pagina en website te volgen voor verdere berichtgeving.