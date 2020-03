Momenteel is het Covid-19, coronavirus wereldwijd in opmars. Wereldwijd wordt het op de juiste wijze dragen van een mondkapje aangeraden, als je hoest of niest om de mensen om je heen, te beschermen. Als je de symptomen niet hebt, hoef je ook geen mondkapje op te hebben. Een ieder kan besmet raken door het coronavirus, maar tot nu toe zijn er bij kinderen, weinig gevallen geconstateerd. Tot nu toe gaat het bij vooral de dodelijke slachtoffers om personen die reeds gezondheidsproblemen hadden. De gynaecoloog Satish Mohan zegt desgevraagd, dat het nog niet is bewezen dat het virus bij een besmette zwangere moeder schadelijk is voor de foetus.

“De overdracht van Covid-19 van moeder op het ongeboren kind, lijkt niet plaats te vinden. Deze bevinding is op basis van 3 positief geteste moeders, allen overigens klachtenvrij, die zijn bevallen van een kind dat negatief testte op Covid-19. In China werd hetzelfde vastgesteld. Hoewel de ziekte erg besmettelijk is via de luchtwegen, is er tot nu toe geen bewijs geleverd, dat Covid-19 de placenta passeert en het ongeboren kind besmet”, aldus Mohan.

Volgens Mohan kan een Covid-19 besmette moeder, wel haar kindje besmetten na de bevalling door middel van aanraken of ademhaling. “Of het Covid-19 virus ook in moedermelk gaat zitten, is nog niet door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt. Echter zou moedermelk van besmette moeders eerst op het virus getest moeten worden. Zoals alle andere mensen, moeten zwangere vrouwen zich ook beschermen”, stelde Mohan.

Tot slot adviseert Mohan dat in verwachting verkerende vrouwen afstand moeten houden van Covid-19 besmette personen. “Kies bewust ervoor anderen niet te besmetten! Ga voor jezelf na, hoe je je voelt en zorg dat je jezelf afzondert als je verschijnselen hebt! Houd eventueel een kleine extra voorraad van houdbare levensmiddelen, waaronder water en schoonmaakmiddel in huis. Wij moeten besmetting en verspreiding voorkomen”, aldus de Gynaecoloog.

Het UNICEF richt zich momenteel op landen, waar tot nu toe de meeste Covid-19 gevallen zijn gemeld, en deze te ondersteunen. Ook stelt het UNICEF samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en regeringen een noodplan op, om landen met enkele zwakkere gezondheidssystemen en beperkte capaciteit om grote epidemieën aan te pakken, te ondersteunen.