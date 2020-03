Het wordt steeds erger met het onzedelijk gedrag van bepaalde personen in ons land, die na een avondwandeling of bezoek aan een discotheek weigeren een ‘shorttime hotel’ te bezoeken en dan misbruik maken van de in aanbouw zijnde- en verlaten panden in de binnenstad. Moreelverval blijkt steeds de overhand te gaan nemen in ons land. Het blijkt dat men steeds minder waarde hecht aan het moment en/of de plek waar de seksuele behoefte dient te worden bevredigd. Erger nog, dat vrouwen zich op zo een manier laten gaan en zich blootstellen aan de buitenwereld. In aanbouw zijnde of verlaten panden blijken niet alleen in trek te zijn bij sekslustigen, maar ook voor dak- en thuislozen, die daarin hun intrek nemen. We hebben de gevolgen daarvan in de afgelopen jaren gezien, waarbij deze gebouwen om tot nu toe onbekende reden in brand vlogen. Je hoeft het buskruit niet uitgevonden te hebben, om te weten, dat er geen enkel ander oorzaak kan zijn dan opzettelijke brandstichting, gezien het feit dat deze panden al jaren niet meer aangesloten waren op het elektriciteitsnet. Deze gasten brengen van alles en nog wat in deze panden, hetgeen meestal zorgt voor een enorme stank rondom deze gebouwen. Dit is bovendien totaal toerist onvriendelijk. Erger nog is, dat deze panden een goede schuilplaats bieden voor criminelen, die hun latere slachtoffer daar afloeren. We zijn geen vreemden in Jeruzalem en lezen vrijwel dagelijks de politieberichten. Al veel te vaak zijn vooral buitenlanders slachtoffer geworden van roofovervallen, die een slechte reputatie voor ons land opleveren. Er zou vanwege de regering beter beleid moeten worden gevoerd en de eigenaren van deze panden sommeren zaken in het reine te brengen. Je kunt niet een pand hebben in de binnenstad en het gewoon onbewaakt en toegankelijk te laten staan. Het wordt daarom volgens Keerpunt afbreken of afschermen tegen indringers.