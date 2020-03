De tweede protestactie onder leiding van de activist Stephano Biervliet alias Pakittow, werd gisteren gehouden. Hoewel Biervliet ditmaal minder ondersteuning kreeg, stelt hij tevreden te zijn met de opkomst en zeer op prijs, dat jongeren nu moedig genoeg zijn om protesten te ondersteunen. Biervliet om een reactie gevraagd, stelt dat studenten hun problemen door middel van protest kenbaar willen maken. Ook zei Biervliet, dat er in april wederom een actie wordt voorbereid. “We zullen alles lam leggen! En dit keer zijn Surinamers mijn doelgroep. Alle winkels, scholen zullen dicht gaan. We willen zeker een week lang protesteren”, aldus Biervliet. Volgens Biervliet treft hij nu de voorbereidingen met betrekking tot het volgende protest. “Tot nu ziet alles er goed uit. We willen voor het DNA-gebouw protesteren. We willen mensen, die het met land en volk menen, benaderen en ook mensen in het binnenland. Ook willen we vooral de zwevende kiezers benaderen, zodat zij weten dat deze geldzuchtige regering, het land kapot maakt”, zei Biervliet. Ofschoon Biervliet tijdens zijn laatst gehouden protest niet over de koersontwikkelingen sprak, zei hij wel een plan te hebben, dat de koers omlaag zou kunnen brengen. “Ik heb wel een systeem, maar ben bang het te presenteren aan de regering. Want deze mannen gaan er weer misbruik van maken”, aldus Biervliet. Ook verklaarde Biervliet dat hij met zijn jonge visie op de politiek, veranderingen wil brengen in de manier van politiek voeren. “Politiek is niet vies! Wij moeten gewoon ons ego aan de kant zetten, en voor het volksbelang gaan. Ik heb voor de partij PRO gekozen, omdat wij niet voor ‘massa’ gaan, maar voor de ontwikkeling van Suriname”, aldus Bier-vliet. Ook zei hij dat de corruptiewet is aan genomen, maar wordt tot op heden niet gehanteerd. “Wij van PRO gaan gebruik maken van die wet. Dat is een van onze eerste zaken als we binnen komen”, aldus Biervliet. Tot slot zei Biervliet dat hij zijn hart vasthoudt als hij naar de verkiezingen in het buurland Guyana kijkt. “Als ik naar ons buurland kijk, houd ik mijn hart vast, daar loopt het al helemaal mis met de verkiezingen. We vrezen ook voor mega fraude in Suriname, en ze mogen het weten, ik ga super lastig zijn op die dag! Want deze geldzuchtige mensen moeten weg!”, aldus Biervliet.