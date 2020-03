De valutakoersen lijken in een vrije val terecht te zijn gekomen. Sinds september 2016 is de koers stelselmatig gestegen. In de afgelopen jaren en wel vanaf 2016 schoot de koers voor de aankoop van US-dollar van SRD 4,04 door naar momenteel SRD 10,50. Echter gold dit bedrag slechts voor mensen die bij de cambio’s maximaal USD 300,- wensen te kopen. Zakenlui die de laatste weken grote bedragen nodig hadden dienden SRD 12,- voor de dollar neer te tellen. De situatie op de valutamarkt zou in de afgelopen weken, dusdanig zijn verslechterd dat de cambio’s er zelf toe over zijn gegaan, geen valuta meer te verkopen, maar slechts op te kopen. De cambiohouders zijn daarover zeer duidelijk! Ze zijn niet meer instaat de samenleving te voorzien van vreemde valuta. De markt zit dus nu duidelijk op slot en de ‘sleutel’ om uit dit valuta vraagstuk te geraken is zoek. Volgens de cambiohouders houdt men thans de dollars vast, en dat om zuiver speculatieve overwegingen. Het is duidelijk dat de cambio’s in feite verkopen wat de markt aanbiedt, maar als niemand aan de geldhandelaren verkoopt kunnen zij niet langer inspelen op de vraag van de samenleving. Keerpunt vraagt zich dan ook gelijk af, of de cambio’s nog een meerwaarde hebben. Het zijn trouwens ook de cambio’s die een aanzienlijk steentje hebben bijgedragen aan de intussen ondraaglijke koers. Hoewel wij weten dat ze ongemoeid gelaten zullen worden wegens de enorme belangen, is het duidelijk dat er verandering dient te komen in deze ondraaglijke situatie die maakt dat het volk ernstig te lijden heeft. Dit is ook het bewijs dat men lak heeft aan de kleine man, die een paar maanden geleden nog net kon uitkomen met zijn salaris en waarvan velen intussen dakloos zijn gemaakt, omdat deze niet meer in staat zijn de huurverplichtingen te voldoen. Het is ook duidelijk dat twee zaken de gemeenschap teisteren, namelijk: een aldoor stijgende koers en hardwerkende burgers die hun benodigde valuta toch niet kunnen aanschaffen.