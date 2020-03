Tijdens de laatstgehouden persconferentie van Bouta in het rijstdistrict zou hij hebben aangeven, zich niet al te veel zorgen te maken over de financiële situatie van het land. “Het is een kwestie van passen, meten en lenen”, stelde de president. Lenen? Moeten wij in een tijd waarin we recentelijk ons obligoplafond hebben aangepast en waardoor er door deskundigen heel veel kritiek is geleverd op het leenbeleid van deze regering nog meer lenen. Alsof elke burger en nog ongeboren kind niet al een enorme schuld boven het hoofd hangt en/of komt te hangen. Het Surinaamse volk is in de afgelopen vijf jaar zwaar gefrustreerd en misschien ook wel getraumatiseerd geraakt door het vele lenen en stelen. Het lijken wel synoniemen te zijn die passen bij het regeerbeleid. Het lenen is niet eens zo erg, maar het stelen wél! En wel het stelen van het volk, dat gaat ons nog steeds het verstand te boven. Intussen wordt het volk voor de gek gehouden door het doen alsof de grote boosdoener zou zijn opgesloten, echter weten we welke meer kampioen is in het lenen en stelen. Elke keer wanneer deze meneer vertrekt ontstaat er binnen de gemeenschap vrees, gezien deze meneer een leenbakroe bezit. De president zou tijdens een massameeting van de NDP zelf hebben aangehaald, dat een regering niet bang moet zijn om groot te denken en daarom geen vrees moet hebben om te lenen. We kennen genoeg mensen die zo dachten. Men zou zeggen dat ze “bigi ai” hadden en leefden boven hun stand. Alleen deze regering betitelt dit als te zijn vooruitgang. Het volk is nu duidelijk gestapt uit die wereld waarin er groot wordt gedroomd, omdat deze uiteindelijk een grote illusie bleek te zijn. Is dit hetgeen de president bedoelde, toen hij ons slapeloze nachten toewenste? Eén ding staat vast, op weg naar de verkiezingen van 25 mei zal door de gemeenschap, geen oog dicht worden gedaan. De problemen in het land zijn namelijk te groot om rustig te kunnen slapen.