Reshma Mangre, voorzitster van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft afgelopen donderdag kenbaar gemaakt, dat zij haar intrede zal doen in de politiek. Ze sluit zich aan bij de VHP en heeft daarom haar functie als voorzitter van de lerarenbonden neergelegd. Mangre deelde mee, dat zij op een andere manier de belangen van het onderwijs en de leerkrachten zal behartigen. Dat Mangre donderdag meedeelde dat ze de overstap maakt naar de VHP, is geen nieuws. Zij was vaak te zien op meetings van de VHP en heeft zelfs op een bepaald moment het verkeerd zingen van het volkslied door leden van de VHP verdedigd. Echter zullen we het vandaag niet hebben over Mangre die de overstap naar een politieke partij heeft gemaakt. Mangre werd een van de topics in het bekende programma Bakana Tori, waarbij de omroeper haar een dubbele agenda verweet. Er werd aangehaald, dat Mangre al die tijd de agenda van de VHP afwerkte en dat de leerkrachten die achter haar aanliepen, beter zouden moeten weten. Het is onvoorstelbaar dat de omroeper zo een opmerking maakt. Als Mangre zich heeft ingezet voor de belangen van het onderwijs en de leerkrachten en daarbij de agenda van de VHP uitvoerde, dan verdient de VHP een pluimpje. De VHP heeft dan tenminste mensen op belangrijke posten die voor dit land en de problemen van mensen willen opkomen. Dat kunnen we niet zeggen van de NDP die beweert de grootste partij met een onbreekbaar netwerk te zijn, maar toch niet opkomt voor het volk. De volksvertegenwoordigers van de NDP die het volk juist moesten beschermen, zitten wetten voor de vorm goed te keuren (want ze worden toch niet toegepast of ze worden alleen gebruikt als het hen goed uitkomt). De volksvertegenwoordigers van paars negeren de noden van het volk straal en nemen de regering en haar geboeften steeds in bescherming. En alsof dat niet genoeg is, worden wetten gewijzigd om mensen die wet en regel overtreden, te beschermen. De zogeheten gelegenheidswetgeving. Hoe serieus moeten we dan deze regering nemen. Laat de omroeper een bezem pakken en het goor huis van zijn partij beginnen schoon te vegen alvorens hij wil praten over het huis van de VHP.